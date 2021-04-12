Штайнер: Haas не выживает, а готовится к 2022 году

На старте сезона-2021 Haas кажется слабейшей командой Формулы 1, при этом американцы уже закончили доработку текущего болида. Босс команды Гюнтер Штайнер объяснил, что не считает происходящее с Haas режимом выживания, так как она просто готовится к переходу на новый технический регламент в 2022 году.

«Я бы сказал, что мы больше, чем выживаем, – сказал Штайнер. – Я считаю этот год переходным. То, что мы выживаем, не проблема, но мы сосредоточены на следующем сезоне.

Учитывая наше прошлогоднее положение, не было большого смысла вкладываться в сезон-2021, учитывая что действие регламента подходит к концу и на 2022 год придется строить совершенно новую машину. Мы просто не видели смысла.

Мы приняли то, что надо сделать шаг назад, чтобы затем совершить два вперед. Не сказал бы, что мы в режиме заморозке. Это значило бы остановку всех процессов. А мы, напротив, усиленно работаем над 2022 годом. Просто мы выбрали такой путь».