Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Зак Браун назвал лучшего босса команды в Формуле 1 Следующая / Когда и где смотреть гонку Формулы 1 в Имоле. Расписание и статистика Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Штайнер: Haas не выживает, а готовится к 2022 году

Автор:
, редактор

Босс Мазепина не считает, что его команда замерла на год

Штайнер: Haas не выживает, а готовится к 2022 году

На старте сезона-2021 Haas кажется слабейшей командой Формулы 1, при этом американцы уже закончили доработку текущего болида. Босс команды Гюнтер Штайнер объяснил, что не считает происходящее с Haas режимом выживания, так как она просто готовится к переходу на новый технический регламент в 2022 году.

«Я бы сказал, что мы больше, чем выживаем, – сказал Штайнер. – Я считаю этот год переходным. То, что мы выживаем, не проблема, но мы сосредоточены на следующем сезоне. 

Учитывая наше прошлогоднее положение, не было большого смысла вкладываться в сезон-2021, учитывая что действие регламента подходит к концу и на 2022 год придется строить совершенно новую машину. Мы просто не видели смысла.

Мы приняли то, что надо сделать шаг назад, чтобы затем совершить два вперед. Не сказал бы, что мы в режиме заморозке. Это значило бы остановку всех процессов. А мы, напротив, усиленно работаем над 2022 годом. Просто мы выбрали такой путь».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Зак Браун назвал лучшего босса команды в Формуле 1

Предыдущая новость

Зак Браун назвал лучшего босса команды в Формуле 1

Следующая новость

Когда и где смотреть гонку Формулы 1 в Имоле. Расписание и статистика Гран При Эмилии-Романьи

Когда и где смотреть гонку Формулы 1 в Имоле. Расписание и статистика Гран При Эмилии-Романьи
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

36мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

36мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Никита Мазепин
Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

More from
Haas F1 Team
На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.