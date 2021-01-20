Штайнер: Грожан был одним из лучших в Ф1

Ромен Грожан завершил карьеру в Формуле 1 в конце 2020 года. Француз не смог довести до конца свой последний сезон из-за жуткой аварии, в которую попал на Гран При Бахрейна.

Последние пять лет Грожан выступал за Haas и его лучшим достижением в эти годы стало четвертое место на Гран При Австрии-2018. По мнению босса американской команды Гюнтера Штайнера, Грожан, завоевавший за карьеру 10 подиумов, остался недооценен.

«Он был очень быстр. В хороший день он был одним из лучших пилотов в Ф1. Но иногда он чересчур старался, что приводило к ошибкам. Он просто переходил грань и потому ошибался».

Со Штайнером согласился напарник Грожана в последние четыре сезона Кевин Магнуссен: «Иногда он допускал очень серьезные ошибки, как в Баку в 2018-м, когда разбился под сейфти-каром. Это привлекло много внимание, но невероятно то, на какой позиции он шел перед аварией. Кажется, он был четвертым, и это на Haas! Люди об этом забывают, но без той аварии он добился бы невозможного результата.

Он был восхитительным пилотом. Годы выступлений на небоеспособной машине не давали ему показать свой уровень. Но люди забывают, чего он добивался в 2012-м, в 2013-м, когда часто попадал на подиум. Он несколько раз мог выиграть гонку, ему просто не везло.

Так уж устроен сейчас мир. Но будучи его напарником, я видел, насколько он талантлив».