Штайнер готов взять в Haas пилота «с деньгами и талантом»

Сегодня стало известно, что в конце 2020 года Haas расстанется с обоими своими пилотами – Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном. Однако, команда не объявила, кого возьмет на их место.

Глава команды Гюнтер Штайнер объяснил это тем, что не хотел тянуть и создавать ложные ожидания у Грожана и Магнуссена.

«Я пока не знаю, когда мы объявим пилотов, – сказал Штайнер. – Но мы объявили об уходе нынешних гонщиков, потому что уже решили этот вопрос. Думаю, мы должны быть честны с ними. Но парни хорошо относились к нам в последние годы. Мы решили пойти на перемены и потому сообщили им об этом, чтобы они могли найти себе другие варианты.

Если бы мы сказали им об увольнении только когда подписали бы других пилотов, то могли бы протянуть до конца года, и у них было бы меньше шансов что-то для себя найти».

Штайнер отказался сказать, кто сейчас является главными претендентами на места в команде: «Я не стану называть имен. Сейчас их гораздо меньше, чем 10. Но цифры я называть не стану».

Глава команды не стал отрицать, что готов нанять гонщика со спонсорской поддержкой: «Мы можем найти сразу деньги и талант. Всегда должен быть талант, не только деньги. Может, талант даже более важен, но некоторые приводят с собой и спонсоров. Так что мы рассматриваем все варианты».

По слухам, основными кандидатами на места в Haas являются Никита Мазепин и Мик Шумахер.