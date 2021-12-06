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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Штайнер: Если машину разобьют в FP1, чинить ее будет нечем

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Босс Haas пообещал пилотам отремонтировать болиды к Абу-Даби, но предупредил, что на этом запчасти закончатся

Штайнер: Если машину разобьют в FP1, чинить ее будет нечем

Гонка в Саудовской Аравии закончилась авариями для обоих пилотов Haas. Сначала свой болид разбил Мик Шумахер, а после первого рестарта Никита Мазепин врезался в Джорджа Расселла, который сам пытался увернуться от развернувшегося Серхио Переса.

При этом Мазепину заменили болид всего две гонки назад, после того, как на тренировке в Катаре он повредил шасси. Скорее всего к Абу-Даби команда отремонтирует именно поврежденную в Катаре машину, так как разбитый в Джидде болид восстановлению не подлежит.

«Конечно лучше разбить болид сейчас, чем пятью гонками ранее, – сказал после этапа глава Haas Гюнтер Штайнер. – У нас остался всего один этап, нам хватит деталей для того, чтобы починить машины, но если одна из них будет повреждена снова до старта гонки в Абу-Даби, то запчастей, чтобы ее чинить уже не будет.

Что-то у нас осталось, конечно, но совсем немного, так как мы не рассчитывали, что на одном этапе потеряем сразу два болида. Ничего хорошего в этом нет.

У Мика болид разбит с трех углов, но он поддается ремонту: нужно менять боковину, днище, коробку передач, подвески. Машина Никиты подлежит списанию, про нее можно забыть.

Удар от передних колес пошел дальше, повредил центральную часть. Полностью уничтожена передняя подвеска. Задняя часть болида относительно цела, но передняя уничтожена полностью.

Повторюсь, нам хватит запчастей, чтобы все починить. Но если в Абу-Даби в первой тренировке произойдет авария, нам будет непросто.

Времени на то, чтобы изготовить еще запчастей у нас попросту нет. Если бы впереди были еще гонки, мы бы конечно запаслись деталями».

Дополнительная информация: Адам Купер

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