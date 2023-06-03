Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес
Глава команды Haas известен в Формуле 1 своими резкими и резонансными высказываниями. Но в этот раз тиролец, кажется, зашел слишком далеко
По ходу Гран При Испании Гюнтер Штайнер высказал свое недовольство тем, что его пилота Нико Хюлькенберга наказали за слишком активные действия в дебюте гонки в Монако. Он указал, что другим гонщикам арбитры прощали куда более серьезные прегрешения.
«Первый круг: нас наказали за том, что я вообще не считаю аварией, – сказал Штайнер. – Другие пилоты по ходу всех гонки въезжали друг в друга, и в лучшем случае им показывали черно-белый флаг. Как по мне, это крайняя нестабильность в принятии решений.
Можете вспомнить эпизод в Майами между [Ником] да Врисом и [Ландо] Норрисом на первом круге, там тоже не было аварии».
Дальше Гюнтер несколько перегнул палку: «Профессиональному спорту необходимо профессиональное судейство
Формула 1 является одним из крупнейших чемпионатов в мире, но у нас до сих пор остаются неспециалисты, которые решают судьбы людей, вложивших миллионы в свои карьеры. И эти решения постоянно вызывают вопросы, так как в них нет постоянства.
Думаю, нам стоит отойти от этого. Время уже пришло. Мы обсуждаем это годами и в результате всегда возвращаемся к тому, что было».
Слова про «неспециалистов» – как несложно было догадаться – не особенно понравились в FIA, и в субботу главу Haas вызвали для разбирательства по поводу сказанного. Заседание должно состояться до начала квалификации в 17:00 Мск.
В официальном документе по этому поводу говорится, что Штайнера подозревают в нарушении сразу трех статей Международного спортивного кодекса.
Они предусматривают ответственность за:
12.2.1.c Любое поведение или любое действие, наносящее ущерб интересам любого соревнования или автоспорта в целом;
12.2.1.f Любые слова, действия или письменные высказывания, которые нанесли моральный вред или ущерб FIA, ее органам, ее членам или ее исполнительным директорам, а также в целом интересам автоспорта и ценностям, защищаемым FIA;
12.2.1.k Любое неправомерное поведение в отношении (не ограничиваясь):
• владельцев лицензий
• официальных лиц
• должностных лиц или сотрудников FIA
• сотрудников организатора или промоутера
• сотрудников участников (команд – прим.ред.)
• поставщиков продуктов или услуг (или подрядчиков или субподрядчиков) любой из сторон, перечисленных выше
• должностных лиц допинг-контроля или любых лиц, участвующих в допинг-контроле, проводимом в соответствии с Приложением А.
Стоит признать, что Штайнера не впервые вызывают из-за его высказываний. После сочинского этапа 2019 года он уже представал перед FIA за слова о «тупых идиотских судьях», наказавших Кевина Магнуссена – тогда его оштрафовали на 7 500 евро.
Чтобы обеспечить беспристрастность, из Коллегии спортивных комиссаров Гран При Испании временно вывели Феликса Хольтера, который работал и неделю назад в Монако.
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