Штайнер: Буду рад и восьми Гран При в 2020 году
Глава Haas решил не ждать старта сезона Формулы 1 в июле
В Формуле 1 ходит множество слухов о том, где и когда начнется сезон-2020, и сколько гонок вместит переработанный календарь. По последним предположениям, чемпионат должен стартовать в Австрии в июле, а спортивный директор Росс Браун верит в проведение 18 Гран При. Но глава Haas Гюнтер Штайнер придерживается иного мнения.
«Я думаю, мы проведем чемпионат – по крайне мере, несколько гонок, – сказал Штайнер итальянскому изданию Autosprint. – Надеюсь, их будет от 8 до 12. Я буду доволен и этим. Может, сможем начать в августе, но это только мои размышления».
Ранее владелец Haas Джин Хаас заявил, что команда может покинуть Ф1 в конце этого года, когда истечет срок действия Договора согласия. По словам Штайнера, сейчас этот вопрос не обсуждается: «В этом году нужно продлевать истекающий контракт на пять лет. Но сейчас не время обсуждать такие вещи. Надо думать, как пережить этот год».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Штайнер: Буду рад и восьми Гран При в 2020 году
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