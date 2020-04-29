Штайнер: Бестолковым лишние часы в аэротрубе не помогут

Гюнтер Штайнер поддержал идею привязать разрешенное время работы в аэродинамических трубах к результатам команд. Предполагается, что для лидеров сезона будут введены дополнительные ограничения, а аутсайдеры, напротив, смогут использовать для работы с аэродинамикой все положенные по регламенту часы.

Читайте также: Лидерам Формулы 1 хотят ограничить время в аэродинамической трубе

В теории это позволит сократить отставание середняков от лидеров. Многим наблюдателям, впрочем, такая мера кажется искусственной – в частности, ее сравнивают с практикой догрузки быстрых машин балластом в гонках на выносливость. Руководитель Haas Гюнтер Штайнер не согласился со скептиками.

«Это поможет тем, кто допустил какие-то ошибки, исправиться и прибавить, – заявил Штайнер в интервью Racefans.net. – И сейчас такой вариант действительно обсуждается. Это не так ужасно, как кажется. Просто отстающие смогут сократить отрыв от лидеров. Мне кажется, это справедливо. К тому же, речь не идет о приостановке полной остановке разработок и исследований. Формула 1 останется на острие технического прогресса.

Это нельзя сравнивать с дополнительным балластом и подобными ограничениями. Чтобы получить выгоду, все равно придется потрудиться. И если в команде работают бестолковые люди, если это плохая команда, то дополнительные часы в аэродинамической трубе им не помогут».