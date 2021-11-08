Шовлин: Не повезло, что Хэмилтон стартовал лучше Боттаса

Пилоты Mercedes стартовали с первого ряда на Гран При Мексики, но уже в первом повороте пропустили вперед Макса Ферстаппена. Это позволило голландцу сразу начать отрываться и, в конечном итоге, выиграть гонку.

Гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, почему гонщики его команды не смогли защитить позиции.

«Мы думали обо всем, что может пойти на старте не так из-за слипстрима, – рассказал Шовлин. – Пилоты обсуждали, как им взаимодействовать, но когда огни гаснут, трудно придерживаться плана, ведь все никогда не идет так, как вы думали.

Нам почти не повезло с тем, что Льюис стартовал лучше Валттери. Из-за этого они оказались бок о бок и Льюис не мог получить зацеп. Со стороны легко понять, что они могли сделать, чтобы предотвратить атаку Макса по левой стороне.

Но мы знали, что на первом круге будем уязвимы. Не то, чтобы мы плохо стартовали, просто наши гонщики не смогли заблокировать Макса. Плюс мы не смогли затормозить так поздно, как Макс, в первом повороте».