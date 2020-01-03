Шлем Квята, моторы Ferrari и победа Феттеля: главные скандалы автоспорта в 2019-м

Винглеты Ducati в MotoGP

Сезон в MotoGP начался со спорной технической новинки, которая вызвала громкий скандал. На первый Гран При года в Катаре Ducati привезла байки с установленными перед задними колесами винглетами – небольшими закрылками. По уверениям итальянской команды, они были призваны охлаждать заднюю шину, но никто ей не поверил. Конкуренты были уверены, что новый элемент направлен на повышение прижимной силы. И когда дебютная победа осталась за Андреа Довициозо, сразу четыре команды подали на нее протест.

Данило Петруччи, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Обоснование было простое: если винглет влияет на прижимную силу, то это аэродинамический элемент. При этом установлен он на маятнике, то есть может двигаться, а подвижные аэродинамические элементы в MotoGP запрещены. Да и охлаждение покрышек в мартовском Катаре Ducati вряд ли требовалось.

Судьи, однако, протест отклонили, так как не нашли конкретного пункта правил, который был бы нарушен Ducati. Дело перешло в Апелляционный суд FIM, но и там встали на сторону итальянцев.

Итог? Победа осталась за Довициозо, а соперники стали быстренько готовить винглеты для своих байков.

Ошибка судей на Формуле 2 в Монако

Сколько бы ни было претензий к судьям Формулы 1, так, как в Формуле 2 они в этом году точно не зажигали. Фактически, весь этап в Монако был испорчен именно работой стюардов на первой гонке.

В середине гонки пелотон разделился на две неравных части: в первой группе были лидеры, которые еще не побывали в боксах, а во второй – их уже проведшие пит-стопы преследователи. На 19-м круге первый из преследователей (Мик Шумахер) догнал последнюю из лидеров (Татьяну Кальдерон). Атака немца привела к столкновению, которое полностью перекрыло движение по трассе. Гонку остановили красными флагами, а уехавшие вперед лидеры успели подъехать сзади к своим преследователям.

Маршалы толкают автомобили Мика Шумахера (Prema Racing), Луи Делетраза (Carlin), Антуана Юбера (Arden) во время красных флагов Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Перед рестартом стюарды должны были позволить всем побывавшим в боксах проехать лишний круг и вновь пристроиться сзади к лидерам. Это лишило бы тех отрыва, но красные флаги и машины безопасности всегда играют на руку отстающим. Что же сделали судьи? Заставили отстававших пропустить лидеров на круг! Да, они расставили машины в правильном порядке, но у восьмерке лидеров на счету стало на один круг больше.

Фактически, судьи лишили всех, кроме не побывавших в боксах до красных флагов пилотов, шансов на победу. Решение было настолько нелепым, что даже сами гонщики его не поняли. Например, лидировавший Ник де Врис, был уверен, что ему надо создать отрыв для своего пит-стопа, не зная, что соперников искусственно перевели в круг позади него.

Самое забавное, что после гонки боссы Ф2 признали, что судьи испортили гонку. Но добавили, что теперь ничего не могут с этим поделать и оставили результаты в силе. Победа, кстати, досталась де Врису.

Штраф Феттеля в Канаде

Первая победа Ferrari в сезоне была в силе чуть более секунды: столько разделило финиш Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, после чего немец получил пять секунд штрафа и отправился на вторую строчку.

Феттель стартовал в Монреале с поула и лидировал большую часть гонки, но Хэмилтон не отставал. Давление тогда еще пятикратного чемпиона сказалось на по-прежнему четырехкратном: Феттель срезал поворот, вылетел с трассы, а вернувшись заблокировал Льюиса. Британец возмутился по радио, судьи рассмотрели инцидент и сочли пилота Ferrari виновным в небезопасном возвращении на трассу, определив мерой наказания те самые пять секунд.

В итоге, борьбы на финише мы не увидели – Хэмилтону было достаточно не отстать, что он с успехом и сделал. Зато после гонки всех ждало восхитительное шоу. Взбешенный Себастьян ругался по радио, отказывался парковаться под подиумом, а потом украл у Льюиса табличку с номером победителя, поставив ее возле своей машины.

Себастьян Феттель переставляет таблички в зоне парковки машин призеров гонки Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Хэмилтон, с обычным величием принявший победу, даже поднял Себа на одну с собой ступень подиума – не помогло. Ferrari продолжала протестовать, в дело пошел даже экспертный анализ от Каруна Чандхока, но и такой аргумент не тронул сердца судей. Хэмилтон остался победителем, с чем ни Феттель, ни Скудерия не согласились.

Запрет на шлем Квята в Сочи

Словосочетание «шлем Квята» можно использовать в качестве синонима слова «абсурд» в Формуле 1. На Гран При в Сочи россиянин подготовил специальный дизайн в честь домашней гонки, но, на свою беду, решил получить одобрение от FIA. Гоночный директор Майкл Маси посмотрел на шлем, и напомнил Даниилу, что в Италии он уже использовал свое право на однократную смену дизайна. А значит в Сочи должен ехать в стандартном шлеме.

Шлем гонщика Scuderia Toro Rosso Даниила Квята для Гран При России Фото: Scuderia Toro Rosso

Правило однократной смены шлема ввели когда-то, чтобы зрителям было легче различать пилотов. Вероятно, в FIA сочли шлем самой заметной частью машины и пилота. Однако до прошедшего сентября оно по сути и не работало. По некоторым подсчетам, Себастьян Феттель в этом году меня дизайн не менее пяти раз.

Однако Себ, даром что четырехкратный чемпион, ни у кого разрешений не спрашивал, а потому и отказов не получал. А Квят вот спросил и был огорошен ответом. Ни протест команды, ни дружное возмущение остальных пилотов делу не помогли. Майкл Маси был тверд как скала и отстоял этот принципиальнейший и жизненно важный для всей Ф1 момент.

Дисквалификации Махавира Рагунатана

Махавир Рагунатан – тот парень, ради которого придумали систему штрафных баллов. Индиец стал первым, кому удалось достигнуть заветной отметки в 12 штрафных очков за календарный год. Причем много времени Рагунатану не потребовалось – он наработал на дисквалификацию уже в июне.

Но на этом Махавир не остановился: уже в Абу-Даби он вновь дошел до 12 баллов на счету! При этом, решающее очко он заработал, отрабатывая процедуру старта на тренировке. Однако, наказания не последовало: правила предписывают дисквалификацию на следующем этапе, а не на текущем. Однако, заезды в Абу-Даби завершают сезон. Соответственно, Рагунатан не мог отбыть наказание ни на «Яс Марине», ни на следующем этапе сезона.

Махавир Рагунатан, MP Motorsport Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Зато теперь Махавир может подарить свое имя новому правилу – после его подвигов в FIA задумались о системе суперлицензий для младших серий. Быть может, вскоре кто-то не сможет попать в Ф2 из-за «правила Рагунатана».

Подозрительные моторы Ferrari

Резкое усиление Ferrari во второй половине сезона вызвало закономерные вопросы: за счет чего команда так прибавила? Мощность моторов была очевидным ответом – пилоты Скудерии разрывали соперников на прямых. Но вот откуда взялась эта мощность?

Первыми что-то незаконное заподозрили инженеры Mercedes, но выносить на публику не стали. В итоге, разъяснений у FIA потребовала Red Bull. При этом, официального протеста не последовало.

Двигатель Ferrari SF90 Фото: Giorgio Piola

Федерация выпустила пару технических директив, а вот к чему они привели – вопрос спорный. В Ferrari уверяли, что и так ничего не нарушали, а значит и директивы никак на них не сказались. Однако результаты Скудерии явно упали, да и преимущество на прямых внезапно растаяло. Это навело недоброжелателей Маранелло на очевидный вывод: команда устранила нарушения и машина потеряла в скорости.

Но если опытные парни из Mercedes на публику таких суждений не выносили, то Макс Ферстаппен не сдержался. Голландец фактически обвинил соперников в жульничестве, а в ответ лишился одного из вариантов карьеры: в Ferrari заверили, что теперь точно не возьмут Макса к себе.

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Пробка в квалификации в Монце

2019-й указал нам на один важный недочет в правилах квалификации: они не спасают от чудовищного идиотизма. На скоростных трассах в Бельгии и Италии, где крайне важен слипстрим, пилоты просто отказывались первыми идти на быструю попытку и «таранить» воздух для соперников. В Спа эпического провала кое-как удалось избежать, а вот в Монце не вышло.

Пелотон на разгонном круге в начале второй попытки в Q3 Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Перед второй попыткой в Q3 пилоты собрались в кучу и играли в некоторое подобие поддавков, пытаясь выпихнуть кого-нибудь вперед. В итоге, первым на эти игры плюнул Карлос Сайнс. Вслед за ним рванул Шарль Леклер (от которого команда требовала выйти вперед Феттеля и помочь напарнику). А больше никто уйти на быструю попытку не успел.

FIA расследовала дело и решила предотвратить повторение подобного на будущее. Получится ли? Посмотрим в 2020-м.

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Отношения Haas и Rich Energy

Появление британского производителя энергетиков Rich Energy в Формуле 1 было обставлено с шумом. Еще летом прошлого года в компании заявляли, что пытаются купить Force India, а осенью Rich Energy стала титульным спонсором Haas. В паддоке сразу появились сомнения насчет способности компании финансировать команду Ф1, но в Haas их отвергли.

В 2019-м сотрудничество все же началось, но без скандала обходилось только пару месяцев. В мае компания White Bykes отсудила у Rich Energy логотип, который суд признал краденым. А уже в июле началась сага о разрыве отношений Haas со спонсором. Сначала одиозный руководитель Rich Energy Уильям Стори написал о прекращении сотрудничества в твиттере, обвинив команду в том, что она едет хуже Williams. Гюнтер Штайнер новости о разрыве опроверг, а затем в Rich Energy начались внутренние разборки. Оказалось, что Стори фактически захватил власть в компании и принимал решения, в том числе о разрыве с Haas, не учитывая мнения акционеров.

Сага о разрыве отношений продолжалась два месяца, но в сентябре стороны все же расстались. Только затем, чтобы в ноябре Стори начал постить в твиттер намеки на контракт с McLaren, и сообщать о переговорах Haas с инвесторами из Саудовской Аравии. И то, и другое было опровергнуто командами.