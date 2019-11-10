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Формула 1 / Новость

Шлем и лошадь с антикрылом: дочь Шумахера выбрала необычный костюм для скачек

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Шлем и лошадь с антикрылом: дочь Шумахера выбрала необычный костюм для скачек
Автор:
10 нояб. 2019 г., 12:48

Джина-Мария Шумахер решила отдать дань отцу на соревнованиях по верховой езде в Вероне. Причем выступление спортсменки в образе, навеянном болидами Ferrari, закончилось победой.

Дочь Михаэля Шумахера, 22-летняя Джина-Мария, выступила на соревнованиях по конному фристайлу в необычном образе: сама надела комбинезон и шлем в цветах Ferrari, а также облачила в похожую форму лошадь, прикрепив на спину животного декоративное антикрыло с надписью Horse-Power. Таким образом спортсменка решила отдать дань своему отцу, семикратному чемпиону Формулы 1. Одним из трюков в рамках программы стали импровизированные «пит-стопы». Соревнования закончились победой Джины-Марии.

«В Вероне я прекрасно провела время, – рассказала немка Gazzetta dello Sport. – Представляя семью Шумахеров на соревнованиях в Италии, я не могла выбрать другую тему для костюма, кроме Ferrari. Это легенда. Подготовка этого костюма стоила мне море времени, но я делала это от всего сердца».

Видео с выступлением Джины опубликовано на сайте Gazzetta dello Sport.

 

У семьи Шумахеров есть ранчо в швейцарском городе Живрен, которое Михаэль подарил супруге Коринне в 2005 году на 10-ю годовщину свадьбы. На этом ранчо Коринна и Джина-Мария проводят мероприятия для энтузиастов верховой езды. Позже они приобрели еще одно ранчо в Техасе.

Джина-Мария добилась больших успехов в конном спорте и побеждала на соревнованиях мирового уровня. В интервью немецкому журналу She's она рассказала, что именно любовь к лошадям дала ей силы, чтобы продолжать жить после случившейся с отцом трагедии. По словам девушки, 7-кратный чемпион Формулы 1 привил ей понимание, что верховая езда связана с особой ответственностью: «Машину в любой момент можно оставить в гараже. Но за лошадью нужно присматривать постоянно, даже по выходным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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