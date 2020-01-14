Школьный учитель нашел уникальные фото с довоенных британских Гран При

Первые Гран При Великобритании состоялись на трассе «Бруклендс» – 7 августа 1926 года и 1 октября 1927 года. Это были единственные гонки Чемпионата мира производителей, которые прошли в Великобритании под эгидой Международной ассоциации автоклубов AIACR (впоследствии ставшей FIA) до Второй мировой войны.

Снимки тех Гран При совершенно случайно обнаружил учитель средней школы Ли Тернбулл, выкупив несколько сотен фотографии в магазине благотворительной организации Devon Air Ambulance. Об этом сообщает местный сайт Surrey Live, где и были опубликованы некоторые из тех фото.

Тернбулл годами собирает старые фотографии и регулярно посещает магазины и аукционы, где можно найти раритеты.

«Честно говоря, я не знал, сколько я купил, – цитирует его Surrey Live. – В коробке я увидел только несколько фотографий старых мотоциклов и автомобилей среди людей и собак. Только когда я вернулся домой и начал изучать их, я очень обрадовался своей находке.

Я не могу сказать точно, сколько фото я нашел с "Бруклендса", поскольку я их все еще изучаю. Но, по крайней мере, их там 60, а может быть и целых 100».

На фото Тернбулл смог идентифицировать гонщиков тех лет: Малькольма Кэмпбелла, Генри Сегрейва и Герберта ле Вака. Подлинность фото Ли смог подтвердить куратор расположенного на трассе музея.



