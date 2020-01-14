Школьный учитель нашел уникальные фото с довоенных британских Гран При
Коллекционер из графства Девон нашел уникальные фотографии с двух единственных довоенных Гран При, состоявшихся на территории Великобритании.
Первые Гран При Великобритании состоялись на трассе «Бруклендс» – 7 августа 1926 года и 1 октября 1927 года. Это были единственные гонки Чемпионата мира производителей, которые прошли в Великобритании под эгидой Международной ассоциации автоклубов AIACR (впоследствии ставшей FIA) до Второй мировой войны.
Снимки тех Гран При совершенно случайно обнаружил учитель средней школы Ли Тернбулл, выкупив несколько сотен фотографии в магазине благотворительной организации Devon Air Ambulance. Об этом сообщает местный сайт Surrey Live, где и были опубликованы некоторые из тех фото.
Тернбулл годами собирает старые фотографии и регулярно посещает магазины и аукционы, где можно найти раритеты.
«Честно говоря, я не знал, сколько я купил, – цитирует его Surrey Live. – В коробке я увидел только несколько фотографий старых мотоциклов и автомобилей среди людей и собак. Только когда я вернулся домой и начал изучать их, я очень обрадовался своей находке.
Я не могу сказать точно, сколько фото я нашел с "Бруклендса", поскольку я их все еще изучаю. Но, по крайней мере, их там 60, а может быть и целых 100».
На фото Тернбулл смог идентифицировать гонщиков тех лет: Малькольма Кэмпбелла, Генри Сегрейва и Герберта ле Вака. Подлинность фото Ли смог подтвердить куратор расположенного на трассе музея.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Школьный учитель нашел уникальные фото с довоенных британских Гран При
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