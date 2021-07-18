Шины в спринте Ф1 сильно пузырились. Но Вольф всех успокоил

Состоявшаяся вчера т.н. «спринтерская квалификация» Ф1 (гонка на дистанцию в 17 кругов, чьи результаты определили расстановку пилотов на старте воскресного заезда) поставила пилотов в непривычную ситуацию. Вес машин в момент старта спринта была заметно меньше, чем в момент старта привычной гонки (из-за разницы в топливной загрузке) – и гонщики получили возможность атаковать в течение достаточно долгого времени, почти не беспокоясь о ресурсе шин.

«Машины ехали быстрее, чем в обычной гонке – и пилотам это не может не понравиться, – рассказал после финиша спринта Макс Ферстаппен. – Но вдобавок по ощущениям машина более живая, более отзывчивая. Так что, по сравнению с тяжелым автомобилем в начале обычной гонки пилотировать машину в спринте было очень здорово – я однозначно получил удовольствие».

«Разница очень большая, – согласился своим соперником Шарль Леклер. – И я бы предпочел всегда управлять машиной именно с такими вводными. Это заставляет вспомнить о временах, когда в гонке были дозаправки – ощущения от езды прекрасные, шины находятся в нужном диапазоне температур и позволяют сильнее атаковать. Для нас 17 кругов в режиме максимальной атаки – к сожалению, необычная ситуация. И потому мы были очень рады, когда смогли в течение 17-ти кругов мчать на полную».

Впрочем, тот же Ферстаппен сразу после финиша заезда сообщил в интервью, что ближе к концу заезда был вынужден действовать аккуратнее, так как шины «начали сильно пузыриться». Слова голландца подхватил экс-чемпион Ф1 Дженсон Баттон, который в эти выходные присутствует на трассе в качестве одного из ведущих британского телеканала Sky Sports. Британец отметил, что пузырения вполне можно было ждать от наиболее мягкой резины (которую использовали только 4 пилота из 20-ти) – но в случае с Ферстаппеном и другими лидерами заметное пузырение наблюдалось и у шин средней жесткости.

В связи с эти по ходу трансляции Баттон не раз интересовался, не вызывает ли этот момент беспокойства у команд перед гонкой. Среди ответивших на вопрос экс-чемпиона был и руководитель чемпионского коллектива Mercedes Тото Вольф.

«Не думаю, что у нас есть повод для беспокойства, – сообщил менеджер. – Пузырение – естественное следствие того, что пилоты могли атаковать на протяжении всей дистанции. При этом, когда по ходу заезда наши гонщики выходили на связь, они, наоборот, были удивлены тем, насколько хорошо работает резина, насколько постепенно она теряет форму».

Напомним, что начиная с Гран При Великобритании команды используют шины с доработанной силовой структурой, ранее испытанные ими в тренировках Гран При Австрии. Компания Pirelli внесла изменения в конструкцию шин в ответ на два инцидента в Баку, когда Лэнс Стролл и лидировавший в гонке Макс Ферстаппен попали в аварии из-за проколов.