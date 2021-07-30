«Шины просто плавятся». Хэмилтон о неприятных эффектах жары в Венгрии

Во время второй тренировки Гран При Венгрии температура воздуха достигла 32-х градусов тепла, а температура асфальта приблизилась к 60-ти. В этих условиях главной проблемой для гонщиков неизбежно должен был стать перегрев шин. И пилоты команды Mercedes по завершении заездов подтвердили, что удерживать температуру покрышек в идеальном диапазоне чрезвычайно сложно.

«Шины просто плавятся, – сообщил журналистам Льюис Хэмилтон. – Зацеп пока не слишком хороший, мы много скользим из-за этого – но и перегрев шин играет свою роль. Покрышки явно не очень хорошо себя чувствуют при таких температурах. Такое впечатление, что они перегреваются чуть ли не в момент выезда из пит-лейна на трассу.

Поэтому поймать баланс не так просто. Но здорово, что пока мы с Валттери находимся на двух первых строчках – и я уверен, что завтра сможем сделать машину еще лучше с точки зрения баланса. Что обеспечит нам сильные позиции и в квалификации, и в гонке».

Действующий чемпион мира также сообщил, что за день похудел примерно на 3 килограмма – а напарник Хэмилтона использовал для описания ситуации хорошо знакомые ему аналогии.

«Это очень похоже на сауну, – рассказал Валттери Боттас. – Вполне подходящее сравнение. Когда ты оказываешься в боксах между сериями кругов, с тебя начинает течь пот – а температура в кокпите в этот момент поднимается до 60-ти, а то и 70-ти градусов.

И, само собой, проблемой становится перегрев шин. Но в целом у нас все неплохо. Во время первой практики и после нее нам пришлось немало поработать с балансом машины – но мы быстро со всем разобрались, и днем ситуация заметно улучшилась. И это не первый раз, когда у нас получается правильно ориентироваться по жаре. Так что, мы пока не можем точно сказать, где мы относительно соперников – но не думаю, что мы так уж слабы».

Тем временем Карун Чандок, экс-пилот Ф1 и ведущий телеканала Sky Sports, связал с перегревом шин и отставание Макса Ферстаппена от пилотов Mercedes во второй тренировке. По наблюдениям Чандока, голландец и его напарник Серхио Перес на входе в повороты часто поворачивали руль на непривычно большой угол – что свидетельствует как раз о нехватке сцепления на передней оси из-за слишком высокой температуры резины. Сами пилоты Red Bull по ходу сессии не раз жаловались инженерам на заметную недостаточную поворачиваемость.