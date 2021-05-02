Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari

Пилоты команды Ferrari остались недовольны своим выступлением на Гран При Португалии. Даже Шарль Леклер, который по ходу гонки отыграл две позиции и финишировал 6-м после старта с 8-й позиции, признался, что перед стартом рассчитывал на большее.

Примечательно, что днем ранее монегаск по ходу квалификации завоевал право начать гонку на шинах Medium – и многие (включая самого пилота) видели в этом определенное преимущество над соперниками. Однако в итоге главной проблемой для обоих пилотов Скудерии стало поведение машины на покрышках средней жесткости.

«Похоже, что вчера я сделал неправильный выбор. С жесткими шинами все было в порядке, а вот на покрышках Medium нам было очень тяжело. И мне на первом отрезке, и Карлосу на втором. Очень быстро начиналось гранулирование. И сейчас у меня нет этому объяснений. На бумаге все выглядело здорово, но на деле было совсем не так.

Впрочем, я тоже не могу сказать, что все сделал идеально. Что на тренировках, что в квалификации я не мог выжать максимум из машины, потому что мой пилотаж был не слишком стабильным. Наверное, в целом я был сегодня плох, но после старта с 8-й позиции можно было показать результат получше. Да и если проанализировать уик-энд в целом, я мог бы отработать лучше.

Конечно, из-за ветра управлять машиной было непростой – особенно машиной этого года, которая из-за изменений в правилах потеряла в уровне прижимной силы. Точки торможения в зависимости от ситуации на трассе постоянно менялись – и у меня не было возможности взять что-то за точку отсчета и постоянно работать в привязке к этой точке. Лишь в гонке получилось постепенно нащупать свой ритм. Но очень хочется вернуться к нормальным условиям и нормальным трассам с нормальным уровнем прижимной силы».

Карлос Сайнс был вынужден перейти на шины Medium сравнительно рано в силу сложившейся на трассе ситуации – однако быстрая потеря резиной оптимальной формы не позволила извлечь выгоду из тактического решения.

«Мы изначально были в курсе, что вероятность быстрого гранулирования была высока. Но развитие событий на трассе усложнило ситуацию. Я заехал в боксы достаточно рано, чтобы с помощью ранней остановки опередить Ландо Норриса. В этой ситуации первые круги после переобувания надо было атаковать – и гранулирование началось чрезвычайно быстро. В итоге день получился невеселым – все произошло не так, как должно было. Нам остается только сделать из этого выводы на будущего».