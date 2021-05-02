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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari

Автор:
, Главный редактор

Оба гонщика Скудерии по ходу Гран При Португалии столкнулись с сильным гранулированием жестких шин

Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari

Пилоты команды Ferrari остались недовольны своим выступлением на Гран При Португалии. Даже Шарль Леклер, который по ходу гонки отыграл две позиции и финишировал 6-м после старта с 8-й позиции, признался, что перед стартом рассчитывал на большее.

Примечательно, что днем ранее монегаск по ходу квалификации завоевал право начать гонку на шинах Medium – и многие (включая самого пилота) видели в этом определенное преимущество над соперниками. Однако в итоге главной проблемой для обоих пилотов Скудерии стало поведение машины на покрышках средней жесткости.

«Похоже, что вчера я сделал неправильный выбор. С жесткими шинами все было в порядке, а вот на покрышках Medium нам было очень тяжело. И мне на первом отрезке, и Карлосу на втором. Очень быстро начиналось гранулирование. И сейчас у меня нет этому объяснений. На бумаге все выглядело здорово, но на деле было совсем не так.

Впрочем, я тоже не могу сказать, что все сделал идеально. Что на тренировках, что в квалификации я не мог выжать максимум из машины, потому что мой пилотаж был не слишком стабильным. Наверное, в целом я был сегодня плох, но после старта с 8-й позиции можно было показать результат получше. Да и если проанализировать уик-энд в целом, я мог бы отработать лучше.

Конечно, из-за ветра управлять машиной было непростой – особенно машиной этого года, которая из-за изменений в правилах потеряла в уровне прижимной силы. Точки торможения в зависимости от ситуации на трассе постоянно менялись – и у меня не было возможности взять что-то за точку отсчета и постоянно работать в привязке к этой точке. Лишь в гонке получилось постепенно нащупать свой ритм. Но очень хочется вернуться к нормальным условиям и нормальным трассам с нормальным уровнем прижимной силы».

Карлос Сайнс был вынужден перейти на шины Medium сравнительно рано в силу сложившейся на трассе ситуации – однако быстрая потеря резиной оптимальной формы не позволила извлечь выгоду из тактического решения.

«Мы изначально были в курсе, что вероятность быстрого гранулирования была высока. Но развитие событий на трассе усложнило ситуацию. Я заехал в боксы достаточно рано, чтобы с помощью ранней остановки опередить Ландо Норриса. В этой ситуации первые круги после переобувания надо было атаковать – и гранулирование началось чрезвычайно быстро. В итоге день получился невеселым – все произошло не так, как должно было. Нам остается только сделать из этого выводы на будущего».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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