Шины 2020 года не впечатлили Грожана
Пилот Haas F1 рассказал, что негативное впечатление, которое сложилось у него после первого знакомства с новыми сликами, не исчезло полностью после дня работы в Абу-Даби.
Компания Pirelli впервые предложила командам Ф1 поработать с новыми шинами в пятницу на Гран При США. Тогда гонщики отрицательно отозвались о них, после чего было принято решение подождать до завершения сезона и еще одной сессии в Абу-Даби, и лишь потом определяться, как действовать дальше.
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Финальный выбор будет сделан до конца этой недели, и хотя в Pirelli назвали заезды на «Яс-Марине» более показательными, так как давление в шинах здесь не такое высокое, как в Остине, по итогам вторника мнение в паддоке осталось практически неизменным.
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Пилот Haas и сопредседатель Ассоциации гонщиков Ф1 (GPDA) Ромен Грожан сказал: «В целом все осталось, как и было».
Говоря о том, на каких шинах он хотел бы выступать в будущем сезоне, француз добавил: «Не знаю. Слишком рано говорить. Да так вопрос стоять и не должен, верно?
На самом деле, прямо сейчас я бы сказал, что выбирал бы в зависимости от трассы. Но такого не будет.
Они потратили на разработку целый год. После такого мы должны были ответить: "только шины 2020 года, тут и говорить не о чем"».
В Pirelli рассчитывали, что новая резина будет медленнее изнашиваться и иметь более широкий рабочий диапазон, а также меньше перегреваться.
Грожан отметил: «Какие-то шины из тех, на которых мы ездили, больше похожи на нынешние, какие-то – меньше. Но в целом модель 2020 года другая. Чем-то лучше, чем-то хуже.
Изменения серьезные. Конечно, надо посмотреть, как они будут вести себя на машине в разных ситуациях, но если вы спросите меня, доволен ли я новой резиной, и решила ли она какие-то проблемы, то скажу прямо: полного решения она не дала.
Ситуация с износом на некоторых составах улучшилась. Можно ездить на более низком давлении, что тоже здорово. Так что позитив есть. Но нельзя сказать, что это именно те шины, о которых мы мечтали».
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Дополнительная информация: Фрэнки Мао
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Тесты в Абу-Даби
|Сессия
|Вторник
|Автор
|Валентин Хорунжий
Шины 2020 года не впечатлили Грожана
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