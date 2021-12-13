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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)

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, главный редактор

Лидер Mercedes уступит машину новому напарнику, а Никита Мазепин – тест-пилоту своего коллектива

Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)

Компания Pirelli обнародовала список пилотов, которые во вторник и среду на трассе в Абу-Даби примут участие в тестах 18-дюймовых шин Pirelli (в такие покрышки болиды Ф1 будут обуты, начиная со следующего года). 

Напомним, что такие тесты (данными с которых шинники делятся со всеми командами) проходят в течение всего сезона на разных трассах. В них поочередно принимают участие 9 команд из 10-ти – исключением является Williams, решившая не тратить ресурсы на создание деталей подвески и тормозов, адаптированных для использования 18-дюймовых шин. В Абу-Даби впервые по ходу сезона все 9 команд будут работать на трассе одновременно.

  Вторник (14 декабря) Среда (15 декабря)
Mercedes United Kingdom Джордж Расселл United Kingdom Джордж Расселл
Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен Mexico Серхио Перес
Ferrari Monaco Шарль Леклер и Italy Антонио Фуоко Spain Карлос Сайнс
McLaren Australia Даниэль Риккардо United Kingdom Ландо Норрис
Alpine France Эстебан Окон Spain Фернандо Алонсо
AlphaTauri Japan Юки Цунода France Пьер Гасли
Aston Martin Canada Лэнс Стролл Germany Себастьян Феттель
Alfa Romeo Finland Валттери Боттас China Гуанью Чжоу
Haas Germany Мик Шумахер Brazil Пьетро Фиттипальди

В большинстве случаев по одному дню отработают гонщики, которые будут выступать за соответствующий коллектив в следующем сезоне. Исключений три: Льюис Хэмилтон не примет участия в тестах, Шарль Леклер поделится временем на трассе с Антонио Фуоко (одним из ключевых пилотов симулятора Ferrari) – а вместо Никиты Мазепина, у которого по ходу Гран При Абу-Даби был диагностирован коронавирус, четверг отработает тест-пилот Haas Пьетро Фиттипальди. 

Параллельно c шинными тестами в течение тех же двух дней будут проводиться заезды с использованием машин в конфигурации этого сезона. В них будут принимать участие гонщики, которые провели не больше двух Гран При – в том числе Роберт Шварцман, в прошлые выходные завоевавший вице-чемпионский титул в Формуле 2.

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