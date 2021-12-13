Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)

Компания Pirelli обнародовала список пилотов, которые во вторник и среду на трассе в Абу-Даби примут участие в тестах 18-дюймовых шин Pirelli (в такие покрышки болиды Ф1 будут обуты, начиная со следующего года).

Напомним, что такие тесты (данными с которых шинники делятся со всеми командами) проходят в течение всего сезона на разных трассах. В них поочередно принимают участие 9 команд из 10-ти – исключением является Williams, решившая не тратить ресурсы на создание деталей подвески и тормозов, адаптированных для использования 18-дюймовых шин. В Абу-Даби впервые по ходу сезона все 9 команд будут работать на трассе одновременно.

Вторник (14 декабря) Среда (15 декабря) Mercedes Джордж Расселл Джордж Расселл Red Bull Макс Ферстаппен Серхио Перес Ferrari Шарль Леклер и Антонио Фуоко Карлос Сайнс McLaren Даниэль Риккардо Ландо Норрис Alpine Эстебан Окон Фернандо Алонсо AlphaTauri Юки Цунода Пьер Гасли Aston Martin Лэнс Стролл Себастьян Феттель Alfa Romeo Валттери Боттас Гуанью Чжоу Haas Мик Шумахер Пьетро Фиттипальди В большинстве случаев по одному дню отработают гонщики, которые будут выступать за соответствующий коллектив в следующем сезоне. Исключений три: Льюис Хэмилтон не примет участия в тестах, Шарль Леклер поделится временем на трассе с Антонио Фуоко (одним из ключевых пилотов симулятора Ferrari) – а вместо Никиты Мазепина, у которого по ходу Гран При Абу-Даби был диагностирован коронавирус, четверг отработает тест-пилот Haas Пьетро Фиттипальди. Параллельно c шинными тестами в течение тех же двух дней будут проводиться заезды с использованием машин в конфигурации этого сезона. В них будут принимать участие гонщики, которые провели не больше двух Гран При – в том числе Роберт Шварцман, в прошлые выходные завоевавший вице-чемпионский титул в Формуле 2.