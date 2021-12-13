Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)
Лидер Mercedes уступит машину новому напарнику, а Никита Мазепин – тест-пилоту своего коллектива
Компания Pirelli обнародовала список пилотов, которые во вторник и среду на трассе в Абу-Даби примут участие в тестах 18-дюймовых шин Pirelli (в такие покрышки болиды Ф1 будут обуты, начиная со следующего года).
Напомним, что такие тесты (данными с которых шинники делятся со всеми командами) проходят в течение всего сезона на разных трассах. В них поочередно принимают участие 9 команд из 10-ти – исключением является Williams, решившая не тратить ресурсы на создание деталей подвески и тормозов, адаптированных для использования 18-дюймовых шин. В Абу-Даби впервые по ходу сезона все 9 команд будут работать на трассе одновременно.
|Вторник (14 декабря)
|Среда (15 декабря)
|Mercedes
|Джордж Расселл
|Джордж Расселл
|Red Bull
|Макс Ферстаппен
|Серхио Перес
|Ferrari
|Шарль Леклер и Антонио Фуоко
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Даниэль Риккардо
|Ландо Норрис
|Alpine
|Эстебан Окон
|Фернандо Алонсо
|AlphaTauri
|Юки Цунода
|Пьер Гасли
|Aston Martin
|Лэнс Стролл
|Себастьян Феттель
|Alfa Romeo
|Валттери Боттас
|Гуанью Чжоу
|Haas
|Мик Шумахер
|Пьетро Фиттипальди
В большинстве случаев по одному дню отработают гонщики, которые будут выступать за соответствующий коллектив в следующем сезоне. Исключений три: Льюис Хэмилтон не примет участия в тестах, Шарль Леклер поделится временем на трассе с Антонио Фуоко (одним из ключевых пилотов симулятора Ferrari) – а вместо Никиты Мазепина, у которого по ходу Гран При Абу-Даби был диагностирован коронавирус, четверг отработает тест-пилот Haas Пьетро Фиттипальди.
Параллельно c шинными тестами в течение тех же двух дней будут проводиться заезды с использованием машин в конфигурации этого сезона. В них будут принимать участие гонщики, которые провели не больше двух Гран При – в том числе Роберт Шварцман, в прошлые выходные завоевавший вице-чемпионский титул в Формуле 2.
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