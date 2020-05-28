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Формула 1 / Новость

Шинные тесты Ф1 совместили с тренировками Гран При

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Шинные тесты Ф1 совместили с тренировками Гран При
Автор:
28 мая 2020 г., 09:40

В предварительной редакции спортивного регламента предусмотрена обязательная работа команд с экспериментальной резиной по ходу пятничных сессий

По ходу чемпионата-2019 команды Формулы 1 совместным решением отказались от перехода на новую спецификацию шин Pirelli, предпочтя еще на год сохранить существующие спецификации. Теперь эта резина будет использоваться до конца 2021 года, так как регламент чемпионата пришлось заморозить из-за пандемии.

При этом у шинников больше нет возможности проводить собственные тесты, в то время как нагрузка на резину неизбежно будет расти из-за повышения аэродинамической эффективности машин, которую не смогут остановить даже запреты FIA на доработку.

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Чтобы дать Pirelli возможность вести исследования, компания теперь получила право привозить на Гран При не один, а несколько экспериментальных вариантов шин.

В регламенте особо оговорено, что команды будут обязаны испытывать их в финальные полчаса второй тренировки – прежде они обычно отводили для этого самое начало пятницы, когда трасса была далека от оптимальных кондиций.

Программа будет определяться Pirelli, никакая другая деятельность на трассе в это время не разрешается. В документе FIA сказано: «Тесты дополнительных спецификаций шин обязательны для всех автомобилей, если только они не получили повреждения, которые невозможно отремонтировать. 

Эти тесты должны проходить в заключительные 30 минут второй тренировки. В этот период индивидуальную программу работы для каждого участника определяет поставщик. Никакая другая деятельность помимо указанной им недопустима.

Разные участники могут получать разные спецификации шин, но минимальное количество кругов для каждой машины будет одинаковым».

Тесты не являются обязательными для каждого Гран При и проводятся по решению Pirelli, должна информировать команды за две недели до соответствующего этапа – прежде этот срок составлял одну неделю

Единственная сессия, которая пройдет вне рамок Гран При – это тесты в Абу-Даби сразу после финала чемпионата. Там каждая команда сможет выставить по две машины, не меняя их конфигурации.

Переход Формулы 1 на 18-дюймовые диски, как и другие новации, отложен на будущее, потому работать с низкопрофильной резиной гонщики начнут только в 2021-м. Для этого на базе существующих шасси, как и прежде, будут построены специальные «мулы» с адаптированной подвеской. Программа рассчитана на 25 дней.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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