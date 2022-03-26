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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

«Шея просто отвалилась». Магнуссен усомнился, что выдержит гонку

Герой первого этапа в Бахрейне признал, что трасса в Джидде оказалась для него сложным испытанием

«Шея просто отвалилась». Магнуссен усомнился, что выдержит гонку
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Кевин Магнуссен вышел в финал квалификации на втором этапе сезона – Саудовской Аравии однако, в отличие от событий недельной давности, не смог опередить там никого из соперников и остался десятым. 

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По словам самого датчанина, который вернулся в Формулу 1 после годичной паузы, быстрая городская трасса оказалась сложным испытанием с точки зрения физических нагрузок – и под конец субботней сессии ему просто не хватило сил.

«Хорошо еще, что при подготовке я не ходил в зал, – объяснил Кевин журналистам с невеселой улыбкой. – В таком случае моя шея вообще осталась бы без сил еще до старта квалификации. А так она просто отвалилась по ходу третьего сегмента. Я не мог толком управлять машиной, так сложно было. 

Когда пропускаешь сезон, а потом попадаешь на трассу вроде этой… Нет, трасса хороша, ничего не имею против нее, но к таким надо готовиться…».

Он добавил, что испытывает сомнения по поводу гонки: «Это правда. Хорошо еще, что со мной работает один из лучших в мире специалистов по физподготовке, Томас. Он наверняка сможет использовать свою магию. 

Дело в том, что если упираться головой в боковую защиту – это намного проще [в плане нагрузок], но так ты в значительной степени теряешь ощущения от машины. Да и угол зрения становится неверным. Но, возможно, мне придется поступить так, если шея не справится. 

А машина хороша. Думаю, она позволяла показать пятое время, но вот я смог добиться только десятого».

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Дополнительная информация: Адам Купер

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