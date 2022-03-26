Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Кевин Магнуссен вышел в финал квалификации на втором этапе сезона – Саудовской Аравии однако, в отличие от событий недельной давности, не смог опередить там никого из соперников и остался десятым.

По словам самого датчанина, который вернулся в Формулу 1 после годичной паузы, быстрая городская трасса оказалась сложным испытанием с точки зрения физических нагрузок – и под конец субботней сессии ему просто не хватило сил.

«Хорошо еще, что при подготовке я не ходил в зал, – объяснил Кевин журналистам с невеселой улыбкой. – В таком случае моя шея вообще осталась бы без сил еще до старта квалификации. А так она просто отвалилась по ходу третьего сегмента. Я не мог толком управлять машиной, так сложно было.

Когда пропускаешь сезон, а потом попадаешь на трассу вроде этой… Нет, трасса хороша, ничего не имею против нее, но к таким надо готовиться…».

Он добавил, что испытывает сомнения по поводу гонки: «Это правда. Хорошо еще, что со мной работает один из лучших в мире специалистов по физподготовке, Томас. Он наверняка сможет использовать свою магию.

Дело в том, что если упираться головой в боковую защиту – это намного проще [в плане нагрузок], но так ты в значительной степени теряешь ощущения от машины. Да и угол зрения становится неверным. Но, возможно, мне придется поступить так, если шея не справится.

А машина хороша. Думаю, она позволяла показать пятое время, но вот я смог добиться только десятого».

Дополнительная информация: Адам Купер