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Формула 1 / Гран При США / Новость

Шестой титул напомнил Хэмилтону о сэндвиче с беконом

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Шестой титул напомнил Хэмилтону о сэндвиче с беконом
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
4 нояб. 2019 г., 10:56

Льюис Хэмилтон признал, что он не знает, как чувствовать себя после завоевания шестого чемпионского звания в Формуле 1, и отметил, что до сих пор не верит в происходящее.

В Остине пилот Mercedes досрочно оформил шестой титул в Формуле 1 и стал вторым в списке самых успешных гонщиков в истории после Михаэля Шумахера.

После гонки на вопрос, способен ли он осознать этот факт, Льюис ответил: «Честно говоря, нет. И я не знаю, почему. Я действительно не знаю. А как я должен себя чувствовать? Я помню, как смотрел гонки в юном возрасте. Просыпался, спускался вниз, а моя мачеха Линда, которая сегодня здесь, готовила мне сэндвич с беконом, а потом мы с папой сидели и вместе смотрели Гран При.

Довольно странно сначала видеть кого-то на экране телевизора, а теперь стать человеком, который сам находится в телевизоре, и делать что великое, как Айртон [Сенна] и Михаэль.

Когда думаешь, что мой жизненный путь привел меня к этой точке, к шестому титулу – это просто за гранью реальности. Но я и правда не знаю, что должен чувствовать прямо сейчас».

Родители Хэмилтона Энтони и Кармен вместе с их нынешними супругами приехали в Остин отпраздновать новый титул британца. По словам Льюиса, такое случилось едва ли не впервые.

«Я не думаю, что сейчас на седьмом небе, но сейчас я лечу очень высоко, – сказал он. – Здесь моя семья. Я не помню, когда в последний раз собирались мой отчим и моя мачеха, мои папа с мамой... Не думаю, что они раньше приезжали на Гран При, когда я выигрывал чемпионат.

Эти люди заложили основу того, кем я есть. Чтобы у меня была такая жизнь, они пожертвовали всем, что у них было. Здорово, что сегодня удалось поделиться радостью с ними».

Пятый титул Хэмилтона за Mercedes был оформлен за две гонки до конца сезона. Хэмилтон сказал, что теперь сосредоточится на предстоящих Гран При в Бразилии и Абу-Даби. Он признал, что обычно не задумывается о своих успехах до окончания сезона, когда «можно расслабиться, просто сесть и выпить пива».

«Я буду со своими собаками, дам ногам отдохнуть. И только тогда наступит момент, чтобы понять, сколь великолепным был этот год», – добавил Льюис.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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