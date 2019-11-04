Шестой титул напомнил Хэмилтону о сэндвиче с беконом
Льюис Хэмилтон признал, что он не знает, как чувствовать себя после завоевания шестого чемпионского звания в Формуле 1, и отметил, что до сих пор не верит в происходящее.
В Остине пилот Mercedes досрочно оформил шестой титул в Формуле 1 и стал вторым в списке самых успешных гонщиков в истории после Михаэля Шумахера.
После гонки на вопрос, способен ли он осознать этот факт, Льюис ответил: «Честно говоря, нет. И я не знаю, почему. Я действительно не знаю. А как я должен себя чувствовать? Я помню, как смотрел гонки в юном возрасте. Просыпался, спускался вниз, а моя мачеха Линда, которая сегодня здесь, готовила мне сэндвич с беконом, а потом мы с папой сидели и вместе смотрели Гран При.
Довольно странно сначала видеть кого-то на экране телевизора, а теперь стать человеком, который сам находится в телевизоре, и делать что великое, как Айртон [Сенна] и Михаэль.
Когда думаешь, что мой жизненный путь привел меня к этой точке, к шестому титулу – это просто за гранью реальности. Но я и правда не знаю, что должен чувствовать прямо сейчас».
Родители Хэмилтона Энтони и Кармен вместе с их нынешними супругами приехали в Остин отпраздновать новый титул британца. По словам Льюиса, такое случилось едва ли не впервые.
«Я не думаю, что сейчас на седьмом небе, но сейчас я лечу очень высоко, – сказал он. – Здесь моя семья. Я не помню, когда в последний раз собирались мой отчим и моя мачеха, мои папа с мамой... Не думаю, что они раньше приезжали на Гран При, когда я выигрывал чемпионат.
Эти люди заложили основу того, кем я есть. Чтобы у меня была такая жизнь, они пожертвовали всем, что у них было. Здорово, что сегодня удалось поделиться радостью с ними».
Пятый титул Хэмилтона за Mercedes был оформлен за две гонки до конца сезона. Хэмилтон сказал, что теперь сосредоточится на предстоящих Гран При в Бразилии и Абу-Даби. Он признал, что обычно не задумывается о своих успехах до окончания сезона, когда «можно расслабиться, просто сесть и выпить пива».
«Я буду со своими собаками, дам ногам отдохнуть. И только тогда наступит момент, чтобы понять, сколь великолепным был этот год», – добавил Льюис.
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|Формула 1
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|Гран При США
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Скотт Митчелл
Шестой титул напомнил Хэмилтону о сэндвиче с беконом
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