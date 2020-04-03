Шестой пилот Формулы 1 заявился на виртуальный Гран При
Одного из гонщиков своего основного состава на кибергонку отрядила команда Alfa Romeo
Пополнилось число пилотов Формулы 1, которые планируют принять участие в виртуальном Гран При Австралии, запланированном на это воскресенье. О намерении принять участие в гонке по кибертрассе в Мельбурне рассказал Антонио Джовинацци из Alfa Romeo.
«Это важный способ тренировки, который позволяет сохранить концентрацию на пилотаже, – пояснил Джовинацци в интервью La Gazzetta dello Sport. – Так что я приму участие в воскресной гонке с Леклером и остальными».
Ранее стало известно, что в виртуальной гонке также стартуют Шарль Леклер, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Николя Латифи. Напомним, что речь о соревнованиях, которые проводятся официально под эгидой организаторов чемпионата Ф1 в дни перенесенных Гран При (в ближайшее воскресенье должна была состояться гонка во Вьетнаме). Первый виртуальный Гран При уже состоялся две недели назад.
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Джовинацци также рассказал, как поддерживает форму в отсутствие гонок: «Поддерживаю физическую активность, общаюсь с тренером, выполняю упражнения, особенно для мышц шеи. У многих коллег дома есть тренажерный зал, у меня нет, но я сумел все организовать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Автор
|Иван Матушкин
Шестой пилот Формулы 1 заявился на виртуальный Гран При
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