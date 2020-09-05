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Формула 1 / Новость

Шестой Кубок конструкторов стоил компании Mercedes меньше 40 миллионов долларов

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Шестой Кубок конструкторов стоил компании Mercedes меньше 40 миллионов долларов
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Соавтор: Сергей Иванов, Редактор

Команда Тото Вольфа увеличила как расходы, так и доходы, вернув автоконцерну часть потраченных денег

В 2019 году команда Mercedes увеличила свой доход от участия в Формуле 1 до 368 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 435 миллионам долларов. Это примерно на 25 миллионов фунтов больше, чем годом ранее, говорится в сообщении команды. Сумма включает в себя как прямые отчисления от организаторов чемпионата, так и спонсорские поступления.

При этом расходы команды выросли с 311,4 до 333,3 миллионов фунтов. Таким образом, чистая прибыль команды после уплаты всех налогов и взносов возросла всего на 2 миллиона до 14,7 миллиона фунтов.

Интересно, что автоконцерн Daimler, который выпускает автомобили марки Mercedes и является главным владельцем команды, потратил на нее в 2019 году 44 миллиона фунтов. Однако команда смогла вернуть почти 16 миллиона, так что в итоге спонсорские поступления от автопроизводителя составили только 28,4 миллиона фунтов или 37,7 миллионов долларов, отмечает издание The Race.

Оправдывая затраты автоконцерна, глава команды Тото Вольф подчеркнул, что благодаря лидерству его гонщиков в 2019 году 23,86% времени телетрансляций Формулы 1 на экранах показывались именно машины Mercedes. По подсчетам Вольфа, покупка такого же рекламного времени обошлась бы концерну в 5,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Со следующего года расходы команд в Формуле 1 будут ограничены на отметке 145 миллионов долларов, что равно 108 миллионам фунтов стерлингов. Под ограничение не подпадают зарплаты пилотов и трех ведущих сотрудников команд, а также ряд других расходов, однако очевидно, что Mercedes более не сможет позволить себе напрямую тратить столько же денег, сколько было потрачено в сезоне 2019 года.

Поэтому команда основала в конце 2019 года компанию Mercedes-Benz Applied Science, на работу в которую могут быть переведены некоторые сотрудники, которых в противном случае ждало бы сокращение. Эта новая компания будет заниматься оказанием инженерных услуг сторонним компаниям и командам из других гоночных серий. Благодаря созданию Mercedes-Benz Applied Science, команда сэкономит на зарплатном фонде сотрудников, который в прошлом году превысил 95 миллионов фунтов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

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