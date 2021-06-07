«Шестилетние дети знают это». Маси ответил на критику Норриса

Ландо Норрис показал в квалификации бакинского этапа шестой результат, но был переставлен на девятую позицию решетки – это наказание британцу назначили за то, что после появления на трассе красных флагов тот не сразу свернул на пит-лейн.

Сам гонщик остался очень недоволен таким вердиктом – он сказал, что выбрал самый безопасный вариант, а судьям. которые рассуждают о таких вещах, неплохо бы знать, что испытывает пилот на скорости за 300 км/ч, когда надо принимать решение за долю секунды.

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Эти слова не прошли мимо главного судьи Формулы 1 Майкла Маси. Австралиец весьма жестко ответил гонщику.

На традиционном воскресном брифинге по итогам уик-энда он сказал: «Буду откровенен: первое, чему учат гонщиков на всем пути от картинга до Формулы 1, это очень простая вещь: увидел красный флаг, сразу же сбрасывай скорость и заезжай на пит-лейн. Это очень просто.

Тут не может быть никаких сомнений ни для шестилетнего картингиста, который впервые за рулем, ни для пилота Ф1. Это правило одинаково для всех трасс во всем мире.

Если говорить о штрафе и штрафных баллах (Норрису дали три, и теперь у него в сумме восемь баллов – прим.ред.), то судьи назначают то наказание, которое считают соответствующим нарушению. Да, у них есть наставления и справочники, но в этом случае они сочли возможным не следовать им из-за смягчающих обстоятельств. На самом деле штраф мог быть серьезнее.

Если говорить о количестве баллов, то я считаю его правильным – ведь гонщик не выполнил требования красных флагов».

Если пилот набирает за 12 календарных месяцев 12 штрафных баллов, то его отстраняют от ближайшего Гран При. Пока в истории Ф1 еще не было подобных прецедентов.

Дополнительная информация: Люк Смит