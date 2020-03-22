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Формула 1 / Новость

Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull

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Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull
Автор:
, редактор
22 мар. 2020 г., 10:25

Боевые пилоты австрийской команды отказались участвовать в виртуальной гонке в Бахрейне. Им нашли замену

В связи с эпидемией коронавируса Формула 1 не неопределенный срок перенесла Гран При Бахрейна, а в качестве замены предложила фанатам виртуальную гонку на «Сахире». Заезд пройдет на платформе игры F1 2019, а участие в нем должны принять настоящие гонщики. 

Никто из боевых пилотов Red Bull выступать в виртуальном Гран При Бахрейна не будет. Макс Ферстаппен заявил, что не знаком с игрой F1 2019 и потому отказался от участия. В итоге в Red Bull нашли замену обоим своим гонщикам.

Участником онлайн-гонки от австрийской команды станет шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту Крис Хой. После завершения карьеры велосипедиста 43-летний Хой увлекся автосгонками и в 2015 году даже выиграл европейскую серию Ле-Ман. Также Хой участвовал в «24 часах Ле-Мана» в паре с экс-пилотом Формулы 1 Мартином Брандлом.

Пару Хою в виртуальном Бахрейне составит профессиональный автогонщик Филипп Энг, ныне выступающий в американской серии IMSA.

Призовые пилоты гонщики также не выступят в гонке за Ferrari. Ее представят участники молодежной программы Роберт Шварцман и Дино Бегович.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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