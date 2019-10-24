Шестикратный Хэмилтон. Что нужно Льюису, чтобы взять титул в Мексике

Почти две недели назад Валттери Боттас победил на Гран При Японии и сократил отставание от Льюиса Хэмилтона в личном зачете. Однако отрыв британца всё равно остается очень значительным и составляет 64 очка за четыре гонки до конца сезона. Сейчас финн остается единственным, кто математически остается угрозой Хэмилтону в борьбе за звание сильнейшего.

Каждый Гран При с учетом бонусных баллов за быстрейший круг позволяет заработать 26 очков, то есть за три финальных этапа можно отыграть 78 баллов. Льюис уже выиграл девять гонок, а Валттери только три, британца устроит и равенство по очкам. Таким образом, в Мехико Хэмилтону потребуется набрать на 14 очков больше, чем его партнер по команде, чтобы снова стать чемпионом.

Сделать это будет непросто, учитывая прогресс Ferrari после летнего перерыва и форму Red Bull, чей пилот Макс Ферстаппен выиграл две последних гонки в Мексике.

Никакой исход гонки – даже победа с лучшим кругом – не делает Льюиса чемпионом автоматически. А если Хэмилтон вообще не поднимется на подиум (как в двух прошлых мексиканских гонках), его коронация точно будет отложена еще на уик-энд, даже если Боттас вообще не наберет очков.

Условия завоевания титула

Если бонусный балл за быстрейший круг в гонке заработает Боттас, то Хэмилтон станет чемпионом в следующих случаях:

Место Хэмилтона Место Боттаса 1-е 5-е или ниже +БК 2-е 8-е или ниже +БК 3-е 10-е или ниже +БК 4-е и ниже борьба за титул продолжается

Однако если лучший круг останется за Хэмилтоном, или кем-то, не выступающим за Mercedes, то титул достанется ему при таком раскладе:

Место Хэмилтона Место Боттаса 1-е + БК 4-е или ниже 2-е + БК 8-е или ниже 3-е + БК 9-е или ниже 3-е 10-е или ниже 4-е и ниже + БК борьба за титул продолжается

Таким образом, финиш в тройке в любом случае гарантирует Боттасу продолжение борьбы за титул.