Шестикратный Хэмилтон. Что нужно Льюису, чтобы взять титул в Мексике
Льюис Хэмилтон досрочно выиграет шестой титул в Формуле 1, если отыграет у своего товарища по Mercedes Валттери Боттаса 14 очков на Гран При Мексики. Вот какие исходы гонки принесут такой результат.
Почти две недели назад Валттери Боттас победил на Гран При Японии и сократил отставание от Льюиса Хэмилтона в личном зачете. Однако отрыв британца всё равно остается очень значительным и составляет 64 очка за четыре гонки до конца сезона. Сейчас финн остается единственным, кто математически остается угрозой Хэмилтону в борьбе за звание сильнейшего.
Каждый Гран При с учетом бонусных баллов за быстрейший круг позволяет заработать 26 очков, то есть за три финальных этапа можно отыграть 78 баллов. Льюис уже выиграл девять гонок, а Валттери только три, британца устроит и равенство по очкам. Таким образом, в Мехико Хэмилтону потребуется набрать на 14 очков больше, чем его партнер по команде, чтобы снова стать чемпионом.
Сделать это будет непросто, учитывая прогресс Ferrari после летнего перерыва и форму Red Bull, чей пилот Макс Ферстаппен выиграл две последних гонки в Мексике.
Никакой исход гонки – даже победа с лучшим кругом – не делает Льюиса чемпионом автоматически. А если Хэмилтон вообще не поднимется на подиум (как в двух прошлых мексиканских гонках), его коронация точно будет отложена еще на уик-энд, даже если Боттас вообще не наберет очков.
Условия завоевания титула
Если бонусный балл за быстрейший круг в гонке заработает Боттас, то Хэмилтон станет чемпионом в следующих случаях:
|
Место Хэмилтона
|
Место Боттаса
|
1-е
|
5-е или ниже +БК
|
2-е
|
8-е или ниже +БК
|
3-е
|
10-е или ниже +БК
|
4-е и ниже
|
борьба за титул продолжается
Однако если лучший круг останется за Хэмилтоном, или кем-то, не выступающим за Mercedes, то титул достанется ему при таком раскладе:
|
Место Хэмилтона
|
Место Боттаса
|
1-е + БК
|
4-е или ниже
|
2-е + БК
|
8-е или ниже
|
3-е + БК
|
9-е или ниже
|
3-е
|
10-е или ниже
|
4-е и ниже + БК
|
борьба за титул продолжается
Таким образом, финиш в тройке в любом случае гарантирует Боттасу продолжение борьбы за титул.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Автор
|Денис Буденков
Шестикратный Хэмилтон. Что нужно Льюису, чтобы взять титул в Мексике
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