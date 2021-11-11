Шестерым командам еще не доставили машины в Сан-Паулу

Как мы писали еще этим утром, из-за ухудшения погоды в Мексике и задержки авиаперелетов транспортировка оборудования команд Формулы 1 в Бразилию затянулась. Представитель Формулы 1 заявил, что рассчитывает, что все оставшиеся грузы прибудут в Сан-Паулу в четверг.

Пару часов назад фотограф чемпионата Марк Саттон разместил сториз у себя в инстаграмме, где рассказал подробности.

Так, утром в четверг на «Интерлагосе» не было машин у шестерых команд. Лидеры чемпионата Red Bull и Mercedes болиды привезли, но к ним пока не доставили силовые установки.

При этом первая тренировка в Сан-Паулу стартует уже в 18:00 в пятницу по московскому времени.