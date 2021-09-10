Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

Единственный итальянец в нынешнем пелотоне, Антонио Джовинацци, использовал россыпь разноцветных квадратов и большие буквы ITA с обеих боков шлема, не забыв и свою фирменную осу.

Победитель прошлогодней гонки Пьер Гасли перекрасил свой шлем в белый…

…а его партнер по AlphaTauri Юки Цунода – в золотой с национальным флагом сверху (похожий был у японца в Спа, но там в верхней части было посвящение Антуану Юберу).

Джордж Расселл – не иначе, на радостях от объявления о его переходе в Mercedes – раскрасил шлем в красный. Интересно, что внутри установлена специальная камена, которая будет использовала по ходу телетрансляций.

Шарль Леклер посвятил свою раскраску главной гонке для Ferrari.

Наконец, для первого выступления в Монце за рулем алой машины специальную раскраску подготовило Карлос Сайнс.

Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari 1 / 4 Фотограф: Карлос Сайнс Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari 2 / 4 Фотограф: Карлос Сайнс Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari 3 / 4 Фотограф: Карлос Сайнс Карлос Сайнс, Ferrari, со своим шлемом для Гран При Италии 4 / 4 Фотограф: Карлос Сайнс