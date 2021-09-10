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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

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, Ответственный редактор

Этап в Монце подтолкнул сразу нескольких гонщиков использовать уникальную ливрею

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

Единственный итальянец в нынешнем пелотоне, Антонио Джовинацци, использовал россыпь разноцветных квадратов и большие буквы ITA с обеих боков шлема, не забыв и свою фирменную осу. 

 

Победитель прошлогодней гонки Пьер Гасли перекрасил свой шлем в белый…

 

…а его партнер по AlphaTauri Юки Цунода – в золотой с национальным флагом сверху (похожий был у японца в Спа, но там в верхней части было посвящение Антуану Юберу).

 

Джордж Расселл – не иначе, на радостях от объявления о его переходе в Mercedes – раскрасил шлем в красный. Интересно, что внутри установлена специальная камена, которая будет использовала по ходу телетрансляций.

 

Шарль Леклер посвятил свою раскраску главной гонке для Ferrari.

 

Наконец, для первого выступления в Монце за рулем алой машины специальную раскраску подготовило Карлос Сайнс.

Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari
Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari
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Фотограф: Карлос Сайнс

Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari
Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari
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Фотограф: Карлос Сайнс

Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari
Шлем Карлоса Сайнса, Ferrari
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Фотограф: Карлос Сайнс

Карлос Сайнс, Ferrari, со своим шлемом для Гран При Италии
Карлос Сайнс, Ferrari, со своим шлемом для Гран При Италии
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Фотограф: Карлос Сайнс

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Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными

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