Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы
Этап в Монце подтолкнул сразу нескольких гонщиков использовать уникальную ливрею
Единственный итальянец в нынешнем пелотоне, Антонио Джовинацци, использовал россыпь разноцветных квадратов и большие буквы ITA с обеих боков шлема, не забыв и свою фирменную осу.
Победитель прошлогодней гонки Пьер Гасли перекрасил свой шлем в белый…
…а его партнер по AlphaTauri Юки Цунода – в золотой с национальным флагом сверху (похожий был у японца в Спа, но там в верхней части было посвящение Антуану Юберу).
Джордж Расселл – не иначе, на радостях от объявления о его переходе в Mercedes – раскрасил шлем в красный. Интересно, что внутри установлена специальная камена, которая будет использовала по ходу телетрансляций.
Шарль Леклер посвятил свою раскраску главной гонке для Ferrari.
Наконец, для первого выступления в Монце за рулем алой машины специальную раскраску подготовило Карлос Сайнс.
Фотограф: Карлос Сайнс
Фотограф: Карлос Сайнс
Фотограф: Карлос Сайнс
Фотограф: Карлос Сайнс