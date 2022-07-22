Шесть команд выступили против изменения правил в 2023 году

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В рамках мер по сокращению болтанки машин на прямых боссы Формулы 1 разработали двухступенчатую программу. Первая ее часть должна вступить в силу с августовского Гран При Бельгии, вторая – с будущего сезона.

Изменения включают контроль за перегрузками и определение их максимально допустимого уровня, ужесточение требований к гибкости днища, а в дальнейшем – увеличения клиренса машин на 25 мм.

Сейчас в командах ждут деталей тех изменений, которые вступят в силу с будущего года. Пока точные формулировки еще не озвучены, хотя именно сейчас в конструкторских штабах начали активную работу над новыми шасси.

Как стало известно Motorsport.com, шесть команд – есть весомые основания говорить, что в это число входят Ferrari, Red Bull, Alfa Romeo, Haas и Williams – готовы поднять вопрос, легитимны ли действия федерации, которая оправдывает перемены борьбой за повышение безопасности.

Дело в том, что такая формулировка уже долгое время дает FIA право менять регламент, не спрашивая разрешения у участников чемпионата.

Статья 1.2.2 Технического регламента Ф1 гласит: «Любые изменения, которые FIA проводит по соображениям безопасности, вступают в силу без дополнительных уведомлений или задержек».

Источники указывают, что недовольные команды лоббируют свою позицию у президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема. Они аргументируют тем, что в действительности целью правок является вовсе не дополнительная безопасность, а потому их надо обсуждать и согласовывать.

Как говорят, еще три команды тоже близки к тому, чтобы принять такую точку зрения. В этом случае уже обозначится кворум, который необходим для классической процедуры утверждения изменений посредством Комиссии Ф1. Тогда будут серьезные основания говорить о необходимости поиска компромиссного варианта.

В частности, команды могут согласиться на меньшее увеличение клиренса, порядка 10 мм. В этом случае не придется радикально переделывать всю машину со сменой концепции.

Однако пока неясно, согласится ни FIA на переговоры – или захочет показать твердость и будет настаивать на собственных более радикальных изменениях.

Не стоит забывать, что Ferrari сохраняет право вето, которое прописано в Договоре Согласия 2021 года. Правда, есть вопрос с тем, вправе ли Скудерия блокировать изменения, продиктованные соображениями безопасности.

В командах считают, что своими действиями FIA однозначно подыгрывает Mercedes – чемпионы мира и так вынуждены ездить с повышенным клиренсом ради борьбы с «козлением», а потому потеряют от правил 2023 года меньше остальных.

Глава одного из коллективов Ф1 сказал: «Перемены столь радикальны, так как Mercedes дала понять, что к новому сезону прибавит 40% прижимной силы. Это заставило FIA срочно перейти к действию. Если в Mercedes действительно добьются такого, им уже сейчас можно отдавать титулы».

Со своей стороны, в федерации настаивают, что заботятся исключительно о безопасности и здоровье гонщиков.

В заявлении руководящего органа говорится: «Ответственность и главная задача FIA в том, чтобы вмешиваться ради безопасности. Перед тем, как менять правила, предлагаемые меры тщательно изучаются, чтобы не повлиять на относительную конкурентоспособность команд».