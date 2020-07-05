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Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список

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Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список
Автор:
, шеф-редактор
5 июл. 2020 г., 13:14

Даниил Квят и Кими Райкконен оказались среди тех, кто не стал присоединяться к акции других пилотов

Гонщики Формулы 1 разделились перед стартом первого этапа сезона-2020. На стартовой решетке Гран При Австрии 14 пилотов из 20 встали на одно колено. Спортсмены сделали это в знак поддержки антирасистскому движению. Жест с преклонением колена считается символом борьбы против неравенства и против притеснения чернокожего населения.

 

Шесть участников Формулы 1 отказались принять участие в этой акции. Это чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, пилот Ferrari Шарль Леклер, представитель команды McLaren Карлос Сайнс, единственный россиянин в Ф1 Даниил Квят, итальянец Антонио Джовинацци и победитель прошлогоднего Гран При Австрии Макс Ферстаппен.

В начале гоночного уик-энда все пилоты Формулы 1 собрались и обсудили, что им делать перед стартом. Спортсмены не смогли прийти к единому решению: пока одни настаивали не необходимости такого действия, другие выступали против.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Антонио Джовинацци , Карлос Сайнс В Магазин , Шарль Леклер
Автор Антон Погорельский

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