Гонщики Формулы 1 разделились перед стартом первого этапа сезона-2020. На стартовой решетке Гран При Австрии 14 пилотов из 20 встали на одно колено. Спортсмены сделали это в знак поддержки антирасистскому движению. Жест с преклонением колена считается символом борьбы против неравенства и против притеснения чернокожего населения.

Шесть участников Формулы 1 отказались принять участие в этой акции. Это чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, пилот Ferrari Шарль Леклер, представитель команды McLaren Карлос Сайнс, единственный россиянин в Ф1 Даниил Квят, итальянец Антонио Джовинацци и победитель прошлогоднего Гран При Австрии Макс Ферстаппен.

В начале гоночного уик-энда все пилоты Формулы 1 собрались и обсудили, что им делать перед стартом. Спортсмены не смогли прийти к единому решению: пока одни настаивали не необходимости такого действия, другие выступали против.