«Шел работать с Феттелем, а получил Квята». Хорнер поделился забавной историей
Глава Red Bull Racing рассказал, как в команду из Милтон-Кинса пришел Джанпьеро Ламбьязе, нынешний гоночный инженер Макса Ферстаппена и соавтор его успехов
От того, насколько эффективно выстроено взаимодействие между гонщиком и его инженером, напрямую зависят результаты их совместных выступлений. Именно инженер является связующим звеном между пилотом, который находится за рулем, и внешним миром – он должен быть не только профессионалом своего дела, но и в известном смысле психологом.
С действующим чемпионом мира и лидером нынешнего сезона Максом Ферстаппеном с самого начала выступлений голландца за Red Bull Racing работает Джанпьеро Ламбьязе.
Итальянец перешел в Милтон-Кинс в 2015 году – до того он десять лет провел в Jordan/Force India, где был гоночным инженером Пола ди Ресты и Серхио Переса.
Как рассказал в интервью Motorsport.com глава RBR Кристиан Хорнер, Ламбьязе оказался в команде благодаря Себастьяну Феттелю. В 2014 году немец искал, кто мог бы заменить Гийома «Рокки» Рокелена в его бригаде – даже не зная в тот момент, что не сможет поработать с выбранным инженером.
«Джанпьеро очень вырос за время в команде, – рассказал Хорнер. – Изначально он приходил на замену Рокки, который стал главным гоночным инженером – и, к слову, занимает этот пост до настоящего времени.
В качестве кандидата ему пришлось пройти через изнурительный отбор, так как Себастьян сам проводил долгие собеседования с каждым претендентом. Но Джанпьеро был нацелен попасть к нам – и добился-таки своего, однако произошло это как раз в тот момент, когда Себ сбежал в Ferrari!
Так что он шел к нам работать с Феттелем, а получил Даниила Квята. Вместе они отлично справлялись со своими задачами, а когда место за рулем занял Макс, им удалось сразу наладить отношения и добиться больших успехов».
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен и инженер Джанпьеро Ламбьязе
Фото: Мануэль Гориа / Motorsport Images
Хорнер добавил, что сам уполномочил Ламбьязе выстраивать отношения с Ферстаппеном так, как инженер сочтет нужным – вплоть до использования «жестокой правды».
«Это его работа, – объяснил глава RBR. – Он является для пилота на трассе своего рода интерфейсом. У Макса жесткий характер, и потому по ходу Гран При его необходимо удерживать под контролем.
Порой они напоминают мне супругов, которые давно состоят в браке – и спорят о том, какой канал должен быть включен на ТВ. При этом оба испытывают взаимное уважение в силу того, что их отношения тянутся уже долго».
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