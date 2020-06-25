Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

1. March 82G Chevrolet, IMSA GTP 1 / 50 Фотограф: LAT Images Свою карьеру конструктора Эдриан начинал с проектирования машин для чемпионата IMSA. Первую машину 24-летний Ньюи построил в 1982 году под руководством Робина Херда. Они установили на алюминиевое шасси BMW M1C двигатель Chevrolet объемом 5,7 литра. В носовой части были размещены два аэродинамических элемента, которые «разрезали» воздух, идущий под машину.

1. March 82G Chevrolet, IMSA GTP 2 / 50 Фотограф: Жан-Филип Легран На «24 часах Ле-Мана» в 1982 году машина выступила не очень успешно. Лучшим ее результатом были вторые места на «12 часах Себринга» и «500 км Шарлотт». В 1983 году под названием 83G автомобиль выиграл титул IMSA GTP. Это достижение было повторено через год.

2. March 85C Cosworth, CART 3 / 50 Фотограф: LAT Images Позже Ньюи стал участвовать в проекте Бобби Рейхола в CART. На его машине Эл Ансер выиграл титул CART 1985 года, а Дэнни Салливан – «500 миль Индианаполиса».

3. March 86C, CART 4 / 50 Год спустя Рейхол на March 86C Ньюи выиграл титул и Indy 500. Предполагалось, что это будет последняя работа конструктора в CART.

3. March 86C, CART 5 / 50 По ходу сезона-1986 он стал работать в компании FORCE F1 (которая делала машины Ф1 для команды Haas) с Россом Брауном. В конце года проект был закрыт, и оба конструктора пошли разными путями. Ньюи вернулся в CART в качестве инженера Марио Андретти в команде Newman-Haas.

4. March 881, Формула 1 6 / 50 Фотограф: Sutton Images В 1988 году Ньюи вернулся в March и создал модель 881 для Формулы 1. В течение года машина дважды финишировала в первой тройке, приведя команду на шестое место в Кубке конструкторов.

4. March 881, Формула 1 7 / 50 Фотограф: Без авторства Пилотировали эту машину Иван Капелли и Маурисио Гужельмин. В 1989 году она использовалась в трех первых Гран При. На трассе «Жакарепагуа» в Бразилии Гужельмин стал третьим.

5. March CG891, Формула 1 8 / 50 Фотограф: LAT Images Новая машина для сезона 1989 года появилась не сразу. Она оказалась не слишком удачной: в 21 из 26 гонок она не финишировала, а команда не набрала с ней ни одного очка.

6. Leyton House CG901, Формула 1 9 / 50 Фотограф: LAT Images Следующая модель была несколько более конкурентоспособна, и в 1990 году Капелли поднялся на подиум в «Ле-Кастелле». С семью очками в активе команда стала седьмой в чемпионате мира.

6. Leyton House CG901, Формула 1 10 / 50 Фотограф: LAT Images Многочисленные сходы из-за проблем с надежностью закончились тем, что Ньюи, будучи уже техническим директором команды, был уволен.

7. Williams FW14 Renault, Формула 1 11 / 50 Фотограф: LAT Images Но он пробыл без работы совсем недолго: его пригласили в Williams в качестве главного проектировщика машин. Тогда же к Ньюи пришел первый успех в Ф1 – с победой Рикардо Патрезе на Гран При Мексики-1991.

7. Williams FW14 Renault, Формула 1 12 / 50 Фотограф: LAT Images Найджел Мэнселл и Патрезе в сезоне-1991 заняли второе и третье место в чемпионате позади Айртона Сенны и стали вторыми в Кубке конструкторов, выиграв семь гонок.

8. Williams FW14B, Формула 1 13 / 50 Фотограф: LAT Images В 1992 году машина Ньюи завоевала оба титула – в личном зачете и зачете конструкторов. Найджел Мэнселл на Williams выиграл 10 из 16 гонок.

8. Williams FW14B, Формула 1 14 / 50 Фотограф: Sutton Images Это было начало эры Ньюи и Williams.

9. Williams FW15C, Формула 1 15 / 50 Фотограф: Sutton Images Из-за доминирования FW14B версия автомобиля FW15 никогда не выступала, а FW15B появилась только на нескольких тестах в 1993 году. Но уже FW15C выиграла сезон-1993 в Ф1.

9. Williams FW15C, Формула 1 16 / 50 Фотограф: Sutton Images Ален Прост в 1993-м победил McLaren Айртона Сенны и ушел из Ф1 после завоевания четвертого титула. Wlliams выиграла чемпионат второй раз подряд и шестой раз в истории.

10. Williams FW16, Формула 1 17 / 50 Фотограф: Sutton Images Десятый автомобиль Эдриана Ньюи оставил о себе трагическую память после смертельной аварии Айртона Сенны в 1994 году в Имоле. До Гран При Сан-Марино бразилец также дважды не финишировал. Он приходил в команду на место Проста, желая продлить успех команды.

10. Williams FW16, Формула 1 18 / 50 Фотограф: LAT Images Хотя Williams в итоге и выиграла Кубок конструкторов, большой радости команде он не принес.

11. Williams FW17, Формула 1 19 / 50 Фотограф: LAT Images После резкого изменения правил Ньюи нужно было все начинать с нуля в его сражении с конструктором Benetton Россом Брауном. С новым трехлитровым мотором и уменьшенной прижимной силой FW17 в 1995 году осталась второй.

11. Williams FW17, Формула 1 20 / 50 Фотограф: LAT Images Борьба в том сезоне между Дэймоном Хиллом и Михаэлем Шумахером завершилась в пользу пилота Benetton задолго до завершения чемпионата.

12. Williams FW18 Renault, Формула 1 21 / 50 Фотограф: LAT Images После перехода Шумахера в Ferrari Ньюи снова создал чемпионский автомобиль. Хилл уверенно выиграл титул в 1996 году.

12. Williams FW18 Renault, Формула 1 22 / 50 Фотограф: LAT Images Но тот год стал последним во взаимоотношениях Williams и Ньюи. После отдыха длиною в сезон Ньюи отправился в McLaren.

13. Williams FW19 Renault, Формула 1 23 / 50 Фотограф: Sutton Images Хотя Ньюи не участвовал в развитии FW19, он оставил последний подарок для Williams, спроектировав чемпионский автомобиль в 1997 году. На этой машине английская команда в последний раз выиграла титулы в обоих зачетах.

13. Williams FW19 Renault, Формула 1 24 / 50 Фотограф: Sutton Images В том сезоне Жак Вильнев победил в семи гонках из 17, опередив Михаэля Шумахера.

14. McLaren Mercedes MP4/13, Формула 1 25 / 50 Фотограф: Sutton Images Первый сезон в Уокинге стал успехом для Ньюи. В 1998-м McLaren выиграла свой последний Кубок конструкторов на данный момент, а Мика Хаккинен – первый из двух своих чемпионских титулов.

14. McLaren Mercedes MP4/13, Формула 1 26 / 50 Фотограф: LAT Images Машина Ньюи в 1998-м выиграла девять из 16 гонок.

15. McLaren MP4/14-Mercedes, Формула 1 27 / 50 Фотограф: LAT Images В 1999-м McLaren не смогла повторить свой успех в Кубке конструкторов, тогда как Ferrari начала эпоху своего доминирования. Однако Хаккинен выиграл титул в последний раз перед тем, как его на несколько лет застолбил за собой Шумахер.

15. McLaren MP4/14-Mercedes, Формула 1 28 / 50 Фотограф: LAT Images Второе место McLaren в Кубке конструкторов оказалось первым из трех подряд позади Ferrari Росса Брауна.

16. McLaren MP4/15, Формула 1 29 / 50 Фотограф: LAT Images В 2000 году началась эра Шумахера, и Ньюи всегда оставался на шаг позади творений Брауна. И все же в том сезоне у McLaren MP4/15 было семь побед.

17. McLaren Mercedes MP4/16, Формула 1 30 / 50 Фотограф: LAT Images Трудные отношения Ньюи с Роном Деннисом уже не были секретом, и Ньюи даже было собрался уйти в Jaguar, но босс McLaren убедил его остаться.

18. McLaren Mercedes MP4/17, Формула 1 31 / 50 Фотограф: LAT Images Спустя годы Ньюи признал, что серия его машин в этот период была не такой успешной, как он ожидал из-за неверного подхода. MP4/17 и версия MP4/17D выиграли только три этапа из 33-х, а следующая машина была сконструирована, но не подготовлена к гонкам.

19. McLaren Mercedes MP4/19, Формула 1 32 / 50 Фотограф: Дэйв Дайер MP4/18 из-за недостатка надежности так и не появилась на трассе. А в 2004-м MP4/19 смогла одержать только одну победу.

20. McLaren Mercedes MP4/20, Формула 1 33 / 50 Фотограф: Дэйв Дайер В сезоне-2005 машины MP4/20 Ньюи одержали 10 побед в гонках, но этого все равно не хватило для завоевания чемпионского титула, который достался Фернандо Алонсо.

21. McLaren Mercedes MP4/21, Формула 1 34 / 50 Фотограф: Sutton Images Последнее творение Ньюи для команды из Уокинга получилось не слишком успешным. Конструктор перед началом сезона покинул McLaren, а MP4/21 не выиграла ни одной гонки, несмотря на усилия Кими Райкконена, Хуана-Пабло Монтойи и Педро де ла Росы.

22. Red Bull Racing RB3, Формула 1 35 / 50 Фотограф: Sutton Images Ньюи пришел в Red Bull в феврале 2006 года, и потому не успел поработать над машиной RB2, сразу начав готовиться к следующему сезону.

22. Red Bull Racing RB3, Формула 1 36 / 50 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Однако в 2007 году RB3 пришлось непросто – машина редко финишировала в очках.

23. Toro Rosso STR02, Формула 1 37 / 50 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Схожесть машин Red Bull и Toro Rosso перед сезоном-2007 вызвала недовольство у соперников, однако на STR02 двигатель Ferrari не принес ожидаемых результатов. Toro Rosso только один раз набрала очки на этапе в Китае.

24. Red Bull Racing RB4, Формула 1 38 / 50 Фотограф: Дрю Гибсон / Motorsport Images Вторая машина Red Bull от Ньюи побывала на подиуме только один раз в 2008 году, в котором титулы достались Льюису Хэмилтону и Ferrari.

24. Red Bull Racing RB4, Формула 1 39 / 50 Фотограф: Дрю Гибсон / Motorsport Images Red Bull по итогам сезона на 10 очков отстала от Toro Rosso. Марк Уэббер набрал всего 21 очко, а завершавший карьеру в Ф1 Дэвид Култхард – 8.

25. Toro Rosso STR03, Формула 1 40 / 50 Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images Вторая машина Toro Rosso, спроектированная Ньюи, запомнилась сходством с Red Bull и первой победой в карьере Себастьяна Феттеля на трассе в Монце.

26. Red Bull Racing RB5, Формула 1 41 / 50 Фотограф: LAT Images Перед началом своего доминирования машины Red Bull Ньюи одержали шесть побед усилиями Уэббера и Феттеля. Австрийская команда могла бы выиграть титулы еще в 2009-м, если бы не Росс Браун, который привел к успеху Дженсона Баттона и свой коллектив.

27. Toro Rosso STR04, Формула 1 42 / 50 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Последняя Toro Rosso, которую спроектировал Ньюи, перед тем, как эта задача перешла к Джорджио Асканелли, смогла набрать очки только в пяти гонках.

28. Red Bull Racing RB6, Формула 1 43 / 50 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images 2010 год – начало эры Red Bull в Формуле 1. Ньюи спроектировал автомобиль, который выиграл девять гонок в течение сезона и 13 поулов. Феттелю и команде из Милтон Кинса достались первые титулы.

29. Концепт Red Bull X2010 для Gran Turismo 44 / 50 Этот прототип Ньюи появился в видеоигре Gran Turismo 5 для PlayStation, а затем и в шестой части.

30. Red Bull Racing RB7, Формула 1 45 / 50 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images 2011-й стал вторым подряд годом доминирования Red Bull.

32. Red Bull Racing RB8, Формула 1 46 / 50 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Титулы 2012 года Феттель и Red Bull выиграли уже не в таком подавляющем соперников стиле: Алонсо и Ferrari держали интригу до самого конца. Всего RB8 одержала семь побед на этапах.

32. Red Bull Racing RB9, Формула 1 47 / 50 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images В сезоне-2013 ситуация вернулась к прежней. RB9 выиграла 13 гонок из 19. Чемпионские титулы опять достались Феттелю и Red Bull.

33. Red Bull Racing RB10, Формула 1 48 / 50 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images С 2014 года Формула 1 перешла на гибридные турбированные двигатели V6. RB10 сделала шаг назад, одержав только три победы за сезон усилиями Даниэля Риккардо. Red Bull стала второй в Кубке конструкторов.

34. Aston Martin Valkyrie, суперкар 49 / 50 После этого Эдриан Ньюи отошел от каждодневной работы в Red Bull, распределив свои обязанности между несколькими сотрудниками. Он также сыграл важнейшую роль в проектировании суперкара Valkyrie, ставшего плодом сотрудничества Red Bull Racing и Aston Martin.