Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест

Скудерия успела оформить одобрение шасси буквально в последние дни уходящего года. Это значит, что теперь новинка, имя которой пока неизвестно, имеет право участвовать в предсезонных тестах – они стартуют в Барселоне в конце февраля.

Свои испытания Ferrari традиционно провела в специализированном центре национального автоклуба CSI в Боллате, имеющем разрешение FIA.

Стоит отметить, что краш-тесты являются вовсе не рутинной процедурой – довольно часто возникают ситуации, когда команде не удается выполнить их требования с первой попытки, и тогда конструкцию носовой части машины приходится переделывать.

При этом Ferrari уже проводила проверку своего шасси с граунд-эффектом посредством лобового удара – это случилось еще в конце 2020 года, когда конструкторам из Маранелло было важно понять, в верном ли направлении они движутся в работе с новой машиной.

По информации Motorsport.com, год назад в один день со Скудерией свой краш-тест с аналогичными целями провела и Alpine (в то время еще Renault).

Ранее стало известно о том, что новая машина Haas также успешно справилась с обязательным испытанием FIA на безопасность.