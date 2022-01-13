Шасси AlphaTauri успешно прошло краш-тест
Команда также впервые назвала новый автомобиль по имени. Впрочем, имя это оказалось более чем предсказуемым...
Команда Формулы 1 AlphaTauri в своем твитере сообщила об успешно пройденном краш-тесте шасси, которое коллектив подготовил к новому сезону чемпионата.
Также твит лишний раз подтвердил, что итальянская команда не будет менять схему присвоения индексов болидам. Это не стало сенсацией – однако именно в посвященном краш-тесту твите новая машина впервые названа АТ03.
Отметим, что краш-тесты – совсем не рутинная процедура. К примеру, в 2019 году команда Williams в том числе из-за задержек с прохождением с краш-тестов не успела собрать автомобиль к началу предсезонных тестов и пропустила два с половиной дня заездов в Барселоне.
Напомним, что в грядущем сезоне Ф1, который стартует 18 марта в Бахрейне, за AlphaTauri продолжат выступать Пьер Гасли и Юки Цунода.
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