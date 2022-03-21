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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

«Шашлык» в Бахрейне может обернуться проблемами для Гасли

Как объяснили в AlphaTauri, после схода на первом этапе сезона есть вероятность, что французу не хватит компонентов мотора на остаток сезона

Адам Купер
Автор:
«Шашлык» в Бахрейне может обернуться проблемами для Гасли
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Пьеру Гасли пришлось остановить машину после того, как возникли проблемы с кинетическим мотор-генератором MGUK – после остановки задняя часть AT03 оказалась в огне из-за возгорания вытекшей гидравлической жидкости. 

По словам команды, повреждения шасси оказались весьма серьезными – и за те несколько дней, что остаются до следующего этапа в Джидде, исправить их будет непросто. 

Едва ли не самое худшее – пожар повредил батарею системы KERS. По ходу сезона можно использовать всего две такие батареи, а потому француз почти точно получит штраф за перерасход компонентов в дальнейшем по ходу чемпионата. 

«Ничто не предвещало проблем, – признался пилот, отвечая на вопрос Motorsport.com. – И это самое странное. Я не до конца уверен, что именно произошло, но в первом повороте вся машина просто отключилась, и мне осталось лишь припарковать ее. После этого сзади можно было жарить шашлык.

После тестов мы были в полной уверенности, там у нас не случилось ни одной поломки. Это лишь показывает, насколько этот спорт умеет возвращать тебя с небес на землю. Здесь ту никогда не можешь быть ни в чем уверен. Надеюсь, что хоть мотор цел, но и тут нам еще предстоит разбираться».  

Он добавил: «Конечно, мне бы хотелось завершить эту гонку совсем не так, тем более, что она складывалась для меня очень неплохо. Я хорошо стартовал, мы сражались с Фернандо [Алонсо], а затем с Кевином [Магнуссеном, который в итоге занял пятое место]. Жаль, что не удалось заработать хорошее количество очков».  

Технический директор команды Джодди Эггинтон рассказал о подробностях отказа: «Все произошло мгновенно, вся электрическая мощность просто отключилась. Первая версия, что это произошло по вине батареи, но окончательно этого мы пока не знаем. Так что исследование продолжается. 

Прежде надо точно все установить, а потом уже думать о необходимости замены силовой установки. 

Минуту назад машина была исправна – и вдруг полностью отказывает. К моменту остановки она уже была в огне. Это значит, что где-то не было достаточного охлаждения. Тут надо детально все изучать, но степень повреждений очень высока». 

Конструктор добавил: «Как минимум, [до следующего Гран При в Джидде] нужно полностью поменять подвеску, значительную часть проводки, какие-то кузовные панели. Сейчас машина залита пеной из огнетушителей, до самой батареи и блока внутреннего сгорания добраться не так просто. 

В худшем случае придется заменить мотор и шасси, но об этом говорить слишком рано».  

Оценивая причину возгорания, Эггинтон признал, что в задней части машины есть немало потенциальных источников тепла.

«Все, что соединено с двигателем и коробкой передач, серьезно нагревается, – объяснил он. – Опять же, все там сейчас в пене. Возможно, потребуется заменить еще что-то, а какие-то детали отправить на базу для внимательного изучения». 

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