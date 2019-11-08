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Формула 1 / Новость

Норрис проехал две дистанции Гран При на тестах 18-дюймовых шин

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Норрис проехал две дистанции Гран При на тестах 18-дюймовых шин
Автор:
, Ответственный редактор
8 нояб. 2019 г., 16:13

В Ле-Кастелле прошла двухдневная сессия, посвященная испытаниям резины 2021 года. В пятницу за руль McLaren сел Ландо Норрис

Карлоса Сайнса, который работал на трассе в четверг и потерял много времени из-за дождя, сменил партнер по команде. 

Пятничная погода оказалась более подходящей, было хоть и холодно, но сухо. Норрис преодолел за день в общей сложности 106 кругов – это ровно две дистанции Гран При или более 600 км.

18-дюймовые низкопрофильные шины дебютируют в Ф1 в 2021 году. До этого времени пройдут несколько тестовых сессий. которые позволят Pirelli собрать необходимые данные. Заезды проводятся «вслепую» – пилоты и команды не знают, с какими именно составами работают. Для этих сессий создаются специальные «мулы» – шасси с переделанной подвеской. 

 
 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Александр Кабановский

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