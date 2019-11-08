Норрис проехал две дистанции Гран При на тестах 18-дюймовых шин
В Ле-Кастелле прошла двухдневная сессия, посвященная испытаниям резины 2021 года. В пятницу за руль McLaren сел Ландо Норрис
Карлоса Сайнса, который работал на трассе в четверг и потерял много времени из-за дождя, сменил партнер по команде.
Пятничная погода оказалась более подходящей, было хоть и холодно, но сухо. Норрис преодолел за день в общей сложности 106 кругов – это ровно две дистанции Гран При или более 600 км.
18-дюймовые низкопрофильные шины дебютируют в Ф1 в 2021 году. До этого времени пройдут несколько тестовых сессий. которые позволят Pirelli собрать необходимые данные. Заезды проводятся «вслепую» – пилоты и команды не знают, с какими именно составами работают. Для этих сессий создаются специальные «мулы» – шасси с переделанной подвеской.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Норрис проехал две дистанции Гран При на тестах 18-дюймовых шин
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