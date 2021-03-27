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Формула 1 / Новость

Сезон только начался – но все уже обсуждают состав Mercedes в 2022-м

Автор:
, Главный редактор

В дискуссию вокруг мест в чемпионской команде оказались вовлечены представители четырех разных коллективов

Сезон только начался – но все уже обсуждают состав Mercedes в 2022-м

Льюис Хэмилтон заключил свой нынешний контракт с командой Mercedes неожиданно поздно: официальное объявление об этом состоялось лишь в начале февраля. Соглашение было заключено всего на один сезон – что крайне редко случается с успешными пилотами. В связи с этим обсуждение дальнейшей судьбы семикратного чемпиона, похоже, будет продолжаться в течение всего сезона – или до того момента, когда Хэмилтон объявит о своих планах.

По ходу Гран При Бахрейна тему состава команды Mercedes в 2022 году затронули сразу несколько пилотов и менеджеров. К примеру, генеральный директор McLaren Зак Браун предсказал, что через год выступать за Mercedes будет Макс Ферстаппен и Джордж Расселл. Сам Расселл (напомним, его карьерой занимается Mercedes – и он в прошлом году уже подменял Хэмилтона в одной гонке) тем временем заявил, что хотел бы определиться со своими планами на 2022-й до начала летней паузы в чемпионате.

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Первым на заявления Брауна отреагировал Хельмут Марко – советник концерна Red Bull.

«Зак Браун – мастер рассказывать разные истории, – рассказал австриец журналистам. – Он целыми днями может озвучивать всякие веселые вещи – но понятия не имеет об условиях конкретных контрактов и условиях их досрочного прекращения. Чтобы Макс остался в Red Bull, команде нужно не так и много – болид, который позволит бороться за победу в чемпионате».

Тем временем сам Хэмилтон пообещал принять решение о продолжении или прекращении сотрудничества с Mercedes в течение ближайших 8-ми месяцев – то есть до конца ноября.

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Одновременно руководитель чемпионского коллектива Тото Вольф заявил, что не хотел бы сильно затягивать с определением состава своей команды на 2022-й.

«Я хотел бы иметь какое-то время на обсуждение вариантов, кто будет выступать за Mercedes в будущем – но у нас нет желания затягивать с определением состава команды до января, – пояснил Вольф, общаясь с представителями прессы. – К примеру, о последнем контракте с Валттери мы объявили летом – и так и должно быть, чтобы у пилота могла быть определенная уверенность, чтобы он мог полностью сконцентрироваться на своей работе.

Мы не сомневаемся ни в Льюисе, ни в Валттери. Но очевидно, что определенные обсуждения будут иметь место – и не хотелось бы, чтобы они затягивались до января».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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