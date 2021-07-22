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Формула 1 Новость

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

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Если карьера одного финского пилота неумолимо близится к завершению, то другой, похоже, готов продолжать выступления даже в составе команды-аутсайдера

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

В преддверии летнего перерыва ситуация на рынке пилотов Ф1 остается нестабильной. Сейчас главной интригой остается выбор Mercedes: шансы Валттери Боттаса остаться в составе чемпионов мира постепенно тают – каждый следующий Гран При лишь укрепляет позиции Джорджа Расселла, тогда как сам финн не может проявить себя.

Ранее Валттери говорил, что в любом случае не намерен уходить из Формулы 1 – даже несмотря на то, что вакансии на сезон-2022 сейчас остаются только в Williams и Alfa Romeo.

И хотя оба эти варианта не назвать особенно привлекательными, Motorsport.com стало известно, что Боттас склоняется к переходу во вторую из эти команд, если не получится остаться в Mercedes.

Как ожидается, в Alfa Romeo должны продолжить сотрудничество с Антонио Джовинацци, тогда как Кими Райкконен, по всей видимости, окончательно расстанется с Ф1. И в Хинвиле готовы инвестировать те средства, которые ранее платили чемпиону мира, в контракт Боттаса. 

При этом, как поговаривают, глава коллектива Фредерик Вассер и его ключевой совладелец Финн Раусинг не собираются спешить с определением состава. В их списке есть несколько кандидатов помимо Боттаса, и по ходу летнего перерыва все они будут внимательно изучены. 

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Слухи из паддока Сильверстоуна донесли, что между менеджментом Валттери и Alfa уже прошли первые предварительные переговоры. Стороны хорошо знают друг друга, так как именно в команде Вассера ART Grand Prix Боттас в 2011 году стал чемпионом в серии GP3.

По ходу британской гонки мы четко увидели, что Валттери остается в Mercedes максимально лояльным игроком. Однако в нынешнем сезоне он еще не одержал ни одной победы и идет лишь четвертым в чемпионате мира. Тото Вольф недавно пообещал, что поможет своему пилоту в случае увольнения.

Это оставляет шансы увидеть Боттаса в Williams, поскольку такой вариант также имеет для финна свои преимущества. Если он все же предпочтет перейти в Гроу, то останется в орбите Mercedes. Понятно, что в случае выбора в пользу Alfa Romeo страницу сотрудничества с чемпионами мира ему придется окончательно закрыть.

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