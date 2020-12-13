Сезон Формулы 1 завершился победой Ферстаппена в Абу-Даби
Пилот Red Bull не оставил шансов соперникам из Mercedes. Третье место в Кубке конструкторов досталось McLaren
Финальная гонка 2020 года, прошедшая на трассе «Яс-Марина», получилась спокойной и небогатой на сенсации. Макс Ферстаппен, стартовав с поула, лидировал с первого до последнего метра и втал сильнейшим во второй раз в сезоне и десятый в карьере.
Пилоты Mercedes сохранили позиции на старте, после чего Валттери Боттас постепенно отставал от Ферстаппена, а Льюис Хэмилтон не мог навязать борьбу напарнику. В итоге оба поднялись на подиум.
Первая шестерка сохранила позиции на старте, а единственная перестановка в ней произошла на шестом круге, когда Алекс Элбон отобрал четвертое место у Ландо Норриса.
Однако британец и его напарник Карлос Сайнс смогли сохранить пятое и шестое места, что гарантировало их команде McLaren третье место в Кубке конструкторов.
Из главных соперников из Racing Point подвел сход Серхио Переса на девятом круге из-за технических проблем, а девятого места Лэнса Стролла не хватило, чтобы удержаться в переди в очковой таблице.
Выезд автомобиля безопасности для эвакуации машины Переса позволил большинству участников совершить единственный пит-стоп. не изменив порядка в группе лидеров. Сайнс необоснованно медленно ехал по пит-лейну, и судьи еще разберут этот эпизод – но даже потенциальный штраф едва ли скажется на итоговом положении испанца.
Одним из тех, кто не поехал в боксы вместе с остальными, стал Даниэль Риккардо. Он стартовал 12-м на сликах Hard, благодаря чему остался на трассе и оказался пятым. Темп Renault позволил австралийцу легко оставаться впереди пары McLaren, а после собственной остановки потерять лишь две позиции и финишировать седьмым.
Более того, свежие шины позволили Риккардо на самом последнем круге гонки показать лучшее время и отобрать у Ферстаппена почти завоеванный «Большой шлем», который мог стать для Макса первым в карьере.
Даниил Квят финишировал 11-м. Со старта россиянин удержал седьмое место, но затем пропустил на трассе своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли и Стролла, а во время пит-стопа уступил и Эстебану Окону из Renault.
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За исключением сошедшего в самом начале Переса, все остальные 19 гонщиков завершили сезон, добравшись до клетчатого флага.
Motoraport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финальной гонки 2020 года.
Результаты Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1:36'28.645
|1
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:36'44.621
|15.976
|1
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:36'47.060
|18.415
|1
|4
|Александр Элбон
|Honda
|1:36'48.632
|19.987
|1
|5
|Ландо Норрис
|Renault
|1:37'29.374
|1'00.729
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Renault
|1:37'34.307
|1'05.662
|1
|7
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1:37'42.393
|1'13.748
|1
|8
|Пьер Гасли
|Honda
|1:37'58.363
|1'29.718
|1
|9
|Эстебан Окон
|Renault
|1:38'09.714
|1'41.069
|1
|10
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1:38'11.383
|1'42.738
|1
|11
|Даниил Квят
|Honda
|1 lap
|1
|12
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1 lap
|1
|13
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1 lap
|1
|14
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1 lap
|1
|15
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1 lap
|1
|16
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1 lap
|1
|17
|Николя Латифи
|Mercedes
|1 lap
|2
|18
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|1 lap
|2
|19
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|2 laps
|3
|Серхио Перес
|Mercedes
|Полные результаты
Первоначально в материале было указано. что Ферстаппен завоевал в Абу-Даби «Большой шлем», что не соответствует действительности. Приносим читателям свои извинения.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский