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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о гонке

Сезон Формулы 1 завершился победой Ферстаппена в Абу-Даби

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Сезон Формулы 1 завершился победой Ферстаппена в Абу-Даби
Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Red Bull не оставил шансов соперникам из Mercedes. Третье место в Кубке конструкторов досталось McLaren

Финальная гонка 2020 года, прошедшая на трассе «Яс-Марина», получилась спокойной и небогатой на сенсации. Макс Ферстаппен, стартовав с поула, лидировал с первого до последнего метра и втал сильнейшим во второй раз в сезоне и десятый в карьере. 

Пилоты Mercedes сохранили позиции на старте, после чего Валттери Боттас постепенно отставал от Ферстаппена, а Льюис Хэмилтон не мог навязать борьбу напарнику. В итоге оба поднялись на подиум.

Первая шестерка сохранила позиции на старте, а единственная перестановка в ней произошла на шестом круге, когда Алекс Элбон отобрал четвертое место у Ландо Норриса. 

Однако британец и его напарник Карлос Сайнс смогли сохранить пятое и шестое места, что гарантировало их команде McLaren третье место в Кубке конструкторов. 

Из главных соперников из Racing Point подвел сход Серхио Переса на девятом круге из-за технических проблем, а девятого места Лэнса Стролла не хватило, чтобы удержаться в переди в очковой таблице. 

 

Выезд автомобиля безопасности для эвакуации машины Переса позволил большинству участников совершить единственный пит-стоп. не изменив порядка в группе лидеров. Сайнс необоснованно медленно ехал по пит-лейну, и судьи еще разберут этот эпизод – но даже потенциальный штраф едва ли скажется на итоговом положении испанца.

Одним из тех, кто не поехал в боксы вместе с остальными, стал Даниэль Риккардо. Он стартовал 12-м на сликах Hard, благодаря чему остался на трассе и оказался пятым. Темп Renault позволил австралийцу легко оставаться впереди пары McLaren, а после собственной остановки потерять лишь две позиции и финишировать седьмым.

Более того, свежие шины позволили Риккардо на самом последнем круге гонки показать лучшее время и отобрать у Ферстаппена почти завоеванный «Большой шлем», который мог стать для Макса первым в карьере.

Даниил Квят финишировал 11-м. Со старта россиянин удержал седьмое место, но затем пропустил на трассе своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли и Стролла, а во время пит-стопа уступил и Эстебану Окону из Renault.

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За исключением сошедшего в самом начале Переса, все остальные 19 гонщиков завершили сезон, добравшись до клетчатого флага.

Motoraport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финальной гонки 2020 года. 

Результаты Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1:36'28.645   1
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 1:36'44.621 15.976 1
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36'47.060 18.415 1
4 Thailand Александр Элбон Honda 1:36'48.632 19.987 1
5 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1:37'29.374 1'00.729 1
6 Spain Карлос Сайнс Renault 1:37'34.307 1'05.662 1
7 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:37'42.393 1'13.748 1
8 France Пьер Гасли Honda 1:37'58.363 1'29.718 1
9 France Эстебан Окон Renault 1:38'09.714 1'41.069 1
10 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1:38'11.383 1'42.738 1
11 Russian Federation Даниил Квят Honda 1 lap   1
12 Finland Кими Райкконен Ferrari 1 lap   1
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1 lap   1
14 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1 lap   1
15 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1 lap   1
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1 lap   1
17 Canada Николя Латифи Mercedes 1 lap   2
18 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1 lap   2
19 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 2 laps   3
  Mexico Серхио Перес Mercedes      
Полные результаты

Первоначально в материале было указано. что Ферстаппен завоевал в Абу-Даби «Большой шлем», что не соответствует действительности. Приносим читателям свои извинения.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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