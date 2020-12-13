Сезон Формулы 1 завершился победой Ферстаппена в Абу-Даби

Финальная гонка 2020 года, прошедшая на трассе «Яс-Марина», получилась спокойной и небогатой на сенсации. Макс Ферстаппен, стартовав с поула, лидировал с первого до последнего метра и втал сильнейшим во второй раз в сезоне и десятый в карьере.

Пилоты Mercedes сохранили позиции на старте, после чего Валттери Боттас постепенно отставал от Ферстаппена, а Льюис Хэмилтон не мог навязать борьбу напарнику. В итоге оба поднялись на подиум.

Первая шестерка сохранила позиции на старте, а единственная перестановка в ней произошла на шестом круге, когда Алекс Элбон отобрал четвертое место у Ландо Норриса.

Однако британец и его напарник Карлос Сайнс смогли сохранить пятое и шестое места, что гарантировало их команде McLaren третье место в Кубке конструкторов.

Из главных соперников из Racing Point подвел сход Серхио Переса на девятом круге из-за технических проблем, а девятого места Лэнса Стролла не хватило, чтобы удержаться в переди в очковой таблице.

Выезд автомобиля безопасности для эвакуации машины Переса позволил большинству участников совершить единственный пит-стоп. не изменив порядка в группе лидеров. Сайнс необоснованно медленно ехал по пит-лейну, и судьи еще разберут этот эпизод – но даже потенциальный штраф едва ли скажется на итоговом положении испанца.

Одним из тех, кто не поехал в боксы вместе с остальными, стал Даниэль Риккардо. Он стартовал 12-м на сликах Hard, благодаря чему остался на трассе и оказался пятым. Темп Renault позволил австралийцу легко оставаться впереди пары McLaren, а после собственной остановки потерять лишь две позиции и финишировать седьмым.

Более того, свежие шины позволили Риккардо на самом последнем круге гонки показать лучшее время и отобрать у Ферстаппена почти завоеванный «Большой шлем», который мог стать для Макса первым в карьере.

Даниил Квят финишировал 11-м. Со старта россиянин удержал седьмое место, но затем пропустил на трассе своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли и Стролла, а во время пит-стопа уступил и Эстебану Окону из Renault.

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Пилоты Ferrari не только не заработали в Абу-Даби очков. но и финишировали позади Кими Райкконена на Alfa Romeo.

За исключением сошедшего в самом начале Переса, все остальные 19 гонщиков завершили сезон, добравшись до клетчатого флага.

Motoraport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финальной гонки 2020 года.

Результаты Гран При Абу-Даби

Первоначально в материале было указано. что Ферстаппен завоевал в Абу-Даби «Большой шлем», что не соответствует действительности. Приносим читателям свои извинения.