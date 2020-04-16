Сезон Ф1 начнется гонкой в Австрии и тремя – в Сильверстоуне?
По сведениям журналистов, на сегодняшней телеконференции с участием руководства Ф1 и глав команд обсуждался вариант провести без зрителей четыре первых гонки
В четверг в традиционном формате телеконференции состоялась очередная встреча с участием руководства Формулы 1 и представителей всех 10-ти команд-участниц. По информации сайта RaceFans.net, на этом совещании обсуждалась весьма экзотическая конфигурация календаря Ф1, как минимум – его первой части.
Этим вариантом предусмотрено проведение первой гонки в Австрии. При этом большинство заинтересованных сторон не против перенести этап на более ранний срок (изначально он запланирован на 3-5 июля) – но организаторы гонки пока относятся к такой идее негативно.
Следом могут пройти сразу три гонки в Сильверстоуне, причем соревнования должны состояться в течение четырех недель. Озвученный ранее вариант провести часть заездов в противоположном привычному направлении признан не самым логичным, так как потребует проверки и возможной доработки зон безопасности и ограждений на предмет их соответствия требованиям FIA.
Сильверстоун выбран для проведения нескольких подряд гонок по понятной причине: сравнительно недалеко от него базируются 7 команд из 10-ти. Таким образом, будет возможность провести несколько этапов чемпионата и обойтись минимумом переездов.
Первые четыре гонки сезона планируется провести без зрителей, причем руководство Ф1 выразило готовность компенсировать организаторам гонок потерю выручки от билетов.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Сезон Ф1 начнется гонкой в Австрии и тремя – в Сильверстоуне?
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты