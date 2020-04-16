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Сезон Ф1 начнется гонкой в Австрии и тремя – в Сильверстоуне?

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Сезон Ф1 начнется гонкой в Австрии и тремя – в Сильверстоуне?
Автор:
, Главный редактор
16 апр. 2020 г., 19:32

По сведениям журналистов, на сегодняшней телеконференции с участием руководства Ф1 и глав команд обсуждался вариант провести без зрителей четыре первых гонки

В четверг в традиционном формате телеконференции состоялась очередная встреча с участием руководства Формулы 1 и представителей всех 10-ти команд-участниц. По информации сайта RaceFans.net, на этом совещании обсуждалась весьма экзотическая конфигурация календаря Ф1, как минимум – его первой части.

Этим вариантом предусмотрено проведение первой гонки в Австрии. При этом большинство заинтересованных сторон не против перенести этап на более ранний срок (изначально он запланирован на 3-5 июля) – но организаторы гонки пока относятся к такой идее негативно.

Следом могут пройти сразу три гонки в Сильверстоуне, причем соревнования должны состояться в течение четырех недель. Озвученный ранее вариант провести часть заездов в противоположном привычному направлении признан не самым логичным, так как потребует проверки и возможной доработки зон безопасности и ограждений на предмет их соответствия требованиям FIA.

Сильверстоун выбран для проведения нескольких подряд гонок по понятной причине: сравнительно недалеко от него базируются 7 команд из 10-ти. Таким образом, будет возможность провести несколько этапов чемпионата и обойтись минимумом переездов. 

Первые четыре гонки сезона планируется провести без зрителей, причем руководство Ф1 выразило готовность компенсировать организаторам гонок потерю выручки от билетов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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