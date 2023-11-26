Сезон-2023: дуэли в квалификациях
У участников Формулы 1 позади в общей сложности 28 квалификационных дуэлей – 22 классических и еще честь спринтерских. Самый явным оказалось преимущество Алекса Элбона, который ни разу не уступил партнеру по Williams Логану Сардженту. А вот чем закончились остальные дуэли
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
25-3
(20-2)*
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (+21,318 в Q2)
|Саудовская Аравия
|1
|1
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|2
|Азербайджан
|3 (+0,103 в Q3)
|3 (+0,143 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|2
|9 (без времени в Q3)
|Майами
|1
|1
|Монако
|20 (+1,464 в Q1)
|1
|Испания
|11 (+0,574 в Q2)
|1
|Канада
|12 (+1,867 в Q2)
|1
|Австрия
|15 (+1:01,737 в Q2)
|1
|Австрия (спринт)
|2 (+0,493 в Q3)
|1
|Великобритания
|16 (+0,540 в Q1)
|2
|Венгрия
|9 (+0,433 в Q3)
|1
|Бельгия
|3 (+0,877 в Q3)
|1
|Бельгия (спринт)
|8 (+0,905 в Q3)
|1
|Нидерланды
|7 (+1,313 в Q3)
|2
|Италия
|5 (+0,381 в Q3)
|11
|Сингапур
|13 (+0,137 в Q2)
|1
|Япония
|5 (+0,773 в Q3)
|1
|Катар
|13 (+0,979 в Q2)
|3
|Катар (спринт)
|8 (+0,736 в Q3)
|6
|США
|9 (+0,092 в Q3)
|1
|США (спринт)
|7 (+0,503 в Q3)
|3
|Мексика
|5 (+0,160 в Q3)
|1
|Бразилия
|9 (+1,594 в Q3)
|2
|Бразилия (спринт)
|3 (+0,073 в Q3)
|3
|Лас-Вегас
|12 (+0,283 в Q2)
|1
|Абу-Даби
|9 (+0,726 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
18-10
(15-7)
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
|7 (+0,129 в Q3)
|Австралия
|5
|1
|Азербайджан
|4 (+0,811 в Q3)
|1
|Азербайджан (спринт)
|5 (+0,555 в Q3)
|7 (+1,020 в Q3)
|Майами
|3
|3
|Монако
|5 (+0,159 в Q3)
|19 (+0,668 в Q1)
|Испания
|2
|11 (+0,759 в Q2)
|Канада
|8
|2
|Австрия
|3 (+0,142 в Q3)
|6 (+0,109 в Q3)
|Австрия (спринт)
|5
|4
|Великобритания
|5 (+0,012 в Q3)
|6
|Венгрия
|11 (+0,123 в Q2)
|2
|Бельгия
|5 (+0,164 в Q3)
|5 (+0,170 в Q3)
|Бельгия (спринт)
|3
|9 (+0,911 в Q3)
|Нидерланды
|6
|3 (+0,067 в Q3)
|Италия
|1
|3 (+0,079 в Q3)
|Сингапур
|1
|4
|Япония
|6 (+0,308 в Q3)
|5
|Катар
|12 (+0,249 в Q2)
|6 (+0,092 в Q3)
|Катар (спринт)
|5
|1
|США
|4 (+0,222 в Q3)
|2
|США (спринт)
|6 (+0,346 в Q3)
|1
|Мексика
|2 (+0,067 в Q3)
|2
|Бразилия
|8 (+0,968 в Q3)
|7
|Бразилия (спринт)
|9 (+0,049 в Q3)
|1
|Лас-Вегас
|2 (+0,044 в Q3)
|2
|Абу-Даби
|16 (+0,279 в Q1)
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
13-15
(11-11)
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
|3 (+0,177 в Q3)
|Австралия
|2
|5
|Азербайджан
|11 (+0,004 в Q2)
|6 (+0,250 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|4
|11 (+0,232 в Q2)
|Майами
|6
|4
|Монако
|8 (+0,239 в Q3)
|5
|Испания
|12 (+0,448 в Q2)
|4
|Канада
|5 (+0,226 в Q3)
|5
|Австрия
|11 (+0,240 в Q2)
|18 (+0,629 в Q1)
|Австрия (спринт)
|15
|7 (+0,056 в Q3)
|Великобритания
|6
|1
|Венгрия
|18 (+0,450 в Q1)
|3
|Бельгия
|8 (+0,718 в Q3)
|7
|Бельгия (спринт)
|10 (+5,842 в Q3)
|13 (+0,531 в Q2)
|Нидерланды
|3
|8 (+0,149 в Q3)
|Италия
|4
|5 (+0,429 в Q3)
|Сингапур
|2
|7
|Япония
|8 (+0,311 в Q3)
|3 (+0,086 в Q3)
|Катар
|2
|12 (+0,935 в Q2)
|Катар (спринт)
|4
|3
|США
|5 (+0,217 в Q3)
|3
|США (спринт)
|8 (+0,592 в Q3)
|6
|Мексика
|8 (+0,220 в Q3)
|5
|Бразилия
|6 (+0,121 в Q3)
|5 (+0,083 в Q3)
|Бразилия (спринт)
|4
|11 (+0,486 в Q2)
|Лас-Вегас
|3
|11 (+0,346 в Q2)
|Абу-Даби
|4
Alpine
|
Пьер Гасли
|
17-11
(14-8)
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
|9
|Австралия
|11 (+0,194 в Q2)
|19 (+2,231 в Q1)
|Азербайджан
|12
|19 (+2,518 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|13
|5
|Майами
|8 (+0,149 в Q3)
|7 (+0,380 в Q3)
|Монако
|4
|4
|Испания
|7 (+0,267 в Q3)
|17 (+0,772 в Q1)
|Канада
|6
|9
|Австрия
|12 (+0,145 в Q2)
|12 (+0,766 в Q2)
|Австрия (спринт)
|9
|10
|Великобритания
|13 (+0,205 в Q2)
|15 (+0,376 в Q2)
|Венгрия
|12
|12
|Бельгия
|15 (+2,701 в Q2)
|6
|Бельгия (спринт)
|9 (+0,794 в Q3)
|12
|Нидерланды
|17 (+0,375 в Q1)
|17
|Италия
|18 (+0,003 в Q1)
|12 (+0,185 в Q2)
|Сингапур
|8
|12
|Япония
|14 (+0,077 в Q2)
|7
|Катар
|8 (+0,210 в Q3)
|11 (+0,176 в Q2)
|Катар (спринт)
|10
|7
|США
|8 (+0,065 в Q3)
|10
|США (спринт)
|13 (+0,352 в Q2)
|11
|Мексика
|16 (+0,135 в Q1)
|13 (+0,005 в Q2)
|Бразилия
|12
|13
|Бразилия (спринт)
|16 (+0,159 в Q1)
|5
|Лас-Вегас
|17 (+0,562 в Q1)
|10
|Абу-Даби
|12 (+0,313 в Q2)
McLaren
|
|
9-19
(7-15)
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
|16 (+0,274 в Q1)
|Австралия
|13
|10 (+0,330 в Q3)
|Азербайджан
|7
|11 (+0,032 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|10
|19 (+0,090 в Q1)
|Майами
|16
|11 (+0,018 в Q2)
|Монако
|10
|10 (+0,890 в Q3)
|Испания
|3
|9 (+3,303 в Q3)
|Канада
|7
|13 (+0,567 в Q2)
|Австрия
|4
|17 (+0,383 в Q1)
|Австрия (спринт)
|3
|3 (+0,131 в Q3)
|Великобритания
|2
|4 (+0,211 в Q3)
|Венгрия
|3
|6
|Бельгия
|7 (+0 304 в Q3)
|2
|Бельгия (спринт)
|5 (+0,322 в Q3)
|8 (+0,834 в Q3)
|Нидерланды
|2
|7
|Италия
|9 (+0,194 в Q3)
|17 (+0,419 в Q1)
|Сингапур
|4
|2
|Япония
|3 (+0,035 в Q3)
|6
|Катар
|10 (без времени в Q3)
|1
|Катар (спринт)
|3 (+0,082 в Q3)
|10 (+0,614 в Q3)
|США
|2
|5 (+0,255 в Q3)
|США (спринт)
|4
|7
|Мексика
|19 (+3,313 в Q1)
|10 (без времени в Q3)
|Бразилия
|7
|10 (+0,567 в Q3)
|Бразилия (спринт)
|1
|19 (+0,247 в Q1)
|Лас-Вегас
|16
|3
|Абу-Даби
|5 (+0,044 в Q3)
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
19-9
(16-6)
|
Чжоу Гуаньюй
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
|19 (+0,174 в Q1)
|Австралия
|17
|14
|Азербайджан
|16 (+0,060 в Q1)
|17 (+0,175 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|16
|10
|Майами
|14 (+0,527 в Q2)
|15
|Монако
|19 (+0,485 в Q1)
|16 (+0,300 в Q1)
|Испания
|13
|15
|Канада
|20 (+1,010 в Q1)
|14
|Австрия
|17 (+0,055 в Q1)
|19 (+0,229 в Q1)
|Австрия (спринт)
|16
|15
|Великобритания
|18 (+0,325 в Q1)
|7 (+0,063 в Q3)
|Венгрия
|5
|14
|Бельгия
|18 (+1,348 в Q1)
|17
|Бельгия (спринт)
|19 (+0,479 в Q1)
|19 (+0,193 в Q1)
|Нидерланды
|16
|14
|Италия
|16 (+0,141 в Q1)
|16
|Сингапур
|19 (+0,449 в Q1)
|16
|Япония
|19 (+0,349 в Q1)
|9
|Катар
|20 (+1,394 в Q1)
|13
|Катар (спринт)
|15 (+28,310 в Q2)
|13 (+0,160 в Q2)
|США
|12
|18 (+0,348 в Q1)
|США (спринт)
|15
|9
|Мексика
|10 (+0,018 в Q3)
|18
|Бразилия
|20 (+0,320 в Q1)
|14
|Бразилия (спринт)
|18 (+0,194 в Q1)
|8
|Лас-Вегас
|18 (+0,544 в Q1)
|18
|Абу-Даби
|19 (+0,381 в Q1)
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
24-3
(19-3)
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
|4
|Австралия
|6 (+0,169 в Q3)
|6
|Азербайджан
|9 (+0,358 в Q3)
|8
|Азербайджан (спринт)
|9 (+0,053 в Q3)
|2
|Майами
|18 (+0,297 в Q1)
|2
|Монако
|14 (+0,516 в Q2)
|9 (+0,513 в Q3)
|Испания
|6
|3
|Канада
|14 (+1,708 в Q2)
|7 (+0,018 в Q3)
|Австрия
|6
|7
|Австрия (спринт)
|8 (+0,089 в Q3)
|9
|Великобритания
|12 (+0,567 в Q2)
|8
|Венгрия
|14 (+0,443 в Q2)
|9
|Бельгия
|10 (+0,998 в Q3)
|15
|Бельгия (спринт)****
|14
|5
|Нидерланды
|11 (+0,692 в Q2)
|10
|Италия
|20 (+0,817 в Q1)
|7
|Сингапур
|20 (+0,813 в Q1)
|10
|Япония
|17 (+0,210 в Q1)
|4
|Катар
|17 (+1,122 в Q1)
|9
|Катар (спринт)
|16 (+0,913 в Q1)
|17
|США
|19 (+0,321 в Q1)
|12
|США (спринт)
|14 (+0,092 в Q2)
|13
|Мексика
|18 (+0,379 в Q1)
|4 (+0,043 в Q3)
|Бразилия
|3
|15
|Бразилия (спринт)
|17 (+0,258 в Q1)
|10
|Лас-Вегас
|14 (+0,582 в Q2)
|7
|Абу-Даби
|13 (+0,291 в Q2)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
9-19
(7-15)
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|14 (+0,717 в Q2)
|Австралия
|10
|18 (+0,662 в Q1)
|Азербайджан
|17
|14 (+0,526 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|12
|4
|Майами
|12 (+0,230 в Q2)
|17
|Монако
|18 (+0,009 в Q1)
|17 (+0,622 в Q1)
|Испания
|8
|14 (+1,373 в Q2)
|Канада
|2
|19 (+0,231 в Q1)
|Австрия
|8
|10 (+0,828 в Q3)
|Австрия (спринт)
|4
|20 (+2,775 в Q1)
|Великобритания
|11
|19 (+0,511 в Q1)
|Венгрия
|10
|13
|Бельгия
|20 (+3,146 в Q1)
|18
|Бельгия (спринт)
|20 (без времени в Q1)
|18 (+0,301 в Q1)
|Нидерланды
|15
|19 (+0,249 в Q1)
|Италия
|13
|6
|Сингапур
|9 (+0,233 в Q3)
|15
|Япония
|18 (+0,323 в Q1)
|19 (+1,142 в Q1)
|Катар
|15
|19 (+0,988 в Q1)
|Катар (спринт)
|7
|14
|США
|16 (+0,226 в Q1)
|17 (+0,173 в Q1)
|США (спринт)
|16
|17 (+0,194 в Q1)
|Мексика
|12
|14 (+0,176 в Q2)
|Бразилия
|11
|11
|Бразилия (спринт)
|12 (+0,025 в Q2)
|9
|Лас-Вегас
|13 (+0,315 в Q2)
|17 (+0,339 в Q1)
|Абу-Даби
|10
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
2-10
(2-8)
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
|15 (+0,236 в Q2)
|Австралия
|12
|20 (+13,048 в Q1)
|Азербайджан
|8
|20 (+2,744 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|18
|15
|Майами
|17 (+0,104 в Q1)
|12 (+0,179 в Q2)
|Монако
|9
|14
|Испания
|15 (+0,394 в Q2)
|18 (+0,391 в Q1)
|Канада
|16
|20 (+0,190 в Q1)
|Австрия
|16
|14 (+0,224 в Q2)
|Австрия (спринт)
|13
|19 (+0,488 в Q1)
|Великобритания
|17
|
Даниэль Риккардо
|
5-5
(3-4)
|
|13
|Венгрия
|17 (+0,013 в Q1)
|19 (+3,115 в Q1)
|Бельгия
|11
|11
|Бельгия (спринт)
|16 (+0,391 в Q1)
|15 (+0,277 в Q2)
|США
|11
|11
|США (спринт)
|19 (+0,208 в Q1)
|4
|Мексика
|15 (без времени в Q2)
|17 (+0,006 в Q1)
|Бразилия
|16
|8 (+0,103 в Q3)
|Бразилия (спринт)
|6
|15
|Лас-Вегас
|20 (+1,764 в Q1)
|15 (+0,235 в Q2)
|Абу-Даби
|6
|
Лиам Лоусон
|
2-4
(1-4)
|
|20 (+1,639 в Q1)
|Нидерланды
|14
|12 (+0,164 в Q2)
|Италия
|11
|10
|Сингапур
|15 (без времени в Q2)
|11 (+0,304 в Q2)
|Япония
|9
|18 (+0,577 в Q1)
|Катар
|11
|14
|Катар (спринт)
|18 (+0,724 в Q1)
Williams
|
Александр Элбон
|
27-0
(22-0)
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|8
|Австралия
|18 (+0,595 в Q1)
|13
|Азербайджан
|15 (+0,577 в Q2)
|7
|Азербайджан (спринт)
|15 (без времени в Q2)
|11
|Майами
|20 (+0,343 в Q1)
|13
|Монако
|16 (+0,080 в Q1)
|18
|Испания
|20 (+0,636 в Q1)
|10
|Канада
|19 (+1,399 в Q1)
|10
|Австрия
|18 (+0,275 в Q1)
|11
|Австрия (спринт)
|20 (+0,534 в Q1)
|8
|Великобритания
|14 (+0,964 в Q2)
|16
|Венгрия
|20 (+0,331 в Q1)
|16
|Бельгия
|18 (+1,211 в Q1)
|12
|Бельгия (спринт)****
|13
|4
|Нидерланды
|10 (+5,329 в Q1)
|6
|Италия
|15 (+0,672 в Q2)
|14
|Сингапур
|18 (+0,584 в Q1)
|13
|Япония
|20 (без времени в Q1)
|14
|Катар
|16 (+0,092 в Q1)
|17
|Катар (спринт)
|20 (+38,879 в Q1)
|18
|США
|20 (+0,512 в Q1)
|9
|США (спринт)
|20 (+0,956 в Q1)
|14
|Мексика
|20 (без времени в Q1)
|15
|Бразилия
|19 (+0,414 в Q1)
|19
|Бразилия (спринт)
|20 (+0,090 в Q1)
|6
|Лас-Вегас
|7 (+0,190 в Q1)
|14
|Абу-Даби
|20 (без времени в Q1)
*здесь и далее в скобках – без учета квалификаций спринтов
** жирным выделен лучший результат каждого гонщика
*** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
****пилотам Aston Martin и Williams в спринтерской квалификации Гран При Бельгии зачтен ничейный результат
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Стартовая решетка Гран При Абу-Даби
Стартовая решетка Гран При Абу-Даби Стартовая решетка Гран При Абу-Даби
Норрис: Все круги в квалификации вышли отличными, кроме самого важного
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