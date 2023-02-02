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Сезон-2022 не убедил Mercedes, что новые правила сделали Формулу 1 лучше

По мнению технического директора Майка Эллиота, соперничество на трассах после возвращения граунд-эффекта едва ли стало более упорным

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
Сезон-2022 не убедил Mercedes, что новые правила сделали Формулу 1 лучше
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Перед стартом прошлого чемпионата в правилах Формулы 1 произошли революционные изменения. Аэродинамика машин стала совсем другой, что позволило пилотам вплотную преследовать соперников в поворотах. Цель нововведений была простой – повысить качество гоночного шоу. 

Однако судить об эффективности регламента оказалось непросто, поскольку Red Bull удалось построить машину, заметно превосходящую все остальные по скорости. После того, как команда оперативно устранила проблему с лишним весом, Макс Ферстаппен стал выигрывать гонку за гонкой и досрочно стал чемпионом мира. 

В интервью Motorsport.com технический директор Mercedes Майкл Эллиот рассказал, что изменения в регламенте не оправдали его ожиданий. 

«Может, новые правила не особенно понравились мне, так как наша машина вышла не слишком удачной, – объяснил он. – Если вспомнить, какие они ставили цели относительно обгонов, то преследовать соперника в поворотах действительно проще. 

Но я не уверен, что это не привело к потере слип-стрима на прямых из-за общего снижения лобового сопротивления. Потому, как по мне, борьба едва ли стала намного более плотной. Мы просто увидели, что новые правила работают иначе». 

Он продолжил: «Для инженеров Формулы 1 любые правила – это лишь набор ограничений, которые приходится учитывать в своей работе. Ты всегда стремишься построить максимально быструю машину. В нашем случае [с Mercedes] добиться этого не удалось – и теперь задача в том, чтобы развернуть такую ситуацию. 

Что самое важное для наituj спорта? То, что важно для болельщиков. А они хотят видеть хорошие гонки. Как добиться этого? Правильные ли шаги делает чемпионат? Возможно. Но я в этом не уверен».

На вопрос о том, как бы он сам решил задачу, стоящую перед Ф1, технический директор Mercedes ответил: «Надо попробовать что-то совершенно иное. Совершенно точно есть технологии, которые позволят одновременно держаться за другой машиной в поворотах и использовать слип-стрим на прямых. 

Формула 1 и FIA уже работают над этим с прицелом на регламент 2026 года. Если посмотреть, какие решения были приняты в отношении силовых установок, то и требования к шасси должны серьезно измениться. 

Надеюсь, в итоге получится что-то, что станет шагом в верном направлении».

Недавно технический директор формульных гонок FIA Николас Томбасис рассказывал, что в новом регламенте Ф1 могут разрешить подвижные аэродинамические устройства – они как раз в состоянии обеспечить машинам такие характеристики, о которых говорил Эллиот. 

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