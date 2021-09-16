Сезон-2022 начнется в Бахрейне

Первый этап Формулы 1 в 2022 году пройдет в Бахрейне. Это в интервью изданию Sport Bild подтвердил руководитель чемпионата Стефано Доменикали.

Ранее сезон Ф1 стартовал в Австралии, но последние два года этап в Мельбурне не проводили из-за коронавируса. Пока не известно, означает ли проведение стартового этапа в Бахрейне, что Гран При Австралии вновь будет отменен.

Доменикали также рассказал, что в 2022 году в календаре вновь не будет Гран При Германии. Кроме этого, босс Ф1 поделился планами на дальнейшее формирование календаря:

«Я бы хотел оставить в чемпионате 23 гонки. У нас есть приглашения из Африки, ведем переговоры об этапах на севере и юге континента. Хотелось бы иметь одну-две гонки на Дальнем Востоке, в Корее, например. Я представляю, что треть гонок проходит в Европе, а остальные нет».