В конце апреля руководитель Ф1 Чейз Кэри объявил о планах начать сезон с Гран При Австрии и провести до конца года от 15-ти до 18-ти гонок на 15-ти трассах. Руководитель команды McLaren Зак Браун сомневается, что такой вариант осуществим. Об этом менеджер рассказал журналистам Motorsport.com в рамках интервью из серии #thinkingforward, где влиятельные люди из мира гонок делятся своими взглядами на нынешнюю непростую ситуацию.

«Я настроен не так оптимистично, как руководство Ф1. Я бы поставил на вариант с 14-15-ю гонками на 10-ти трассах. И это будет вполне достойный чемпионат. Ведь раньше на протяжении многих лет сезон состоял из 16-ти гонок.

Думаю, мы проведем две гонки в Австрии, а потом две в Сильверстоуне – а если возникнут сложности с переездами, с логистикой, возможно проведение двух этапов подряд и на других трассах.

Сейчас этого нет в планах – но на мой взгляд, ситуация, когда придется корректировать планы, вполне возможна. Сейчас много говорят о том, что возможна вторая волна коронавируса. А у нас в планах гонки в Азии, в Америке. И когда речь заходит о заокеанских перелетах, риск столкнуться с какими-то проблемами заметно увеличивается».

Браун рассчитывает, что географическое положение австрийской трассы «Ред Булл Ринг» (удаленность от больших городов, невысокая плотность населения – а также наличие рядом военного аэродрома, который может принять чартерные рейсы) позволит Формуле 1 сдвинуть дело с мертвой точки и не откладывать начало сезона еще дальше.

«Первые четыре этапа пройдут в условиях тщательного соблюдения весьма строгих мер безопасности. И когда мы преодолеем эту первую фазу, обретем уверенность – и двигаться дальше будет проще. В настоящий момент я считаю, что у руководства Ф1 есть неплохой план».

В Австралии у McLaren был сценарий – а Ф1 импровизировала

Два месяца назад, в дни накануне так и не состоявшегося Гран При Австралии, McLaren пришлось сложнее, чем многим другим коллективам – напомним, цепочка событий, которые привели к отмене гонки, началась с обнаружения коронавируса у одного из сотрудников британской команды.

По словам Брауна, та ситуация многому его научила – а также лишний раз подтвердила, что ключевыми в кризис являются хорошо подобранная команда, прозрачный механизм принятия решений и эффективная коммуникация внутри и вне коллектива. Тем не менее, четверг и пятница на трассе в Мельбурне прошли весьма хаотично – и выявили отсутствие у Формулы 1 готовых сценариев действий в экстренной ситуации.

Сотрудники McLaren в паддоке Гран При Австралии Фото: Steven Tee / Motorsport Images

«Людям непросто – и они ищут того, кто управлял бы ими. Наша команда проявила себя хорошо: мы предвидели такое развитие событий – и когда приняли решение сняться с гонки, действовали в соответствии с заранее выработанным алгоритмом. Не было панических обсуждений в стиле «что же нам теперь делать?»

А вот у организаторов гонки и руководства Ф1 явно не было плана – они как раз оказались в ситуации «McLaren снялся – что же нам теперь делать?» И наверняка всем не мешало бы изначально иметь готовый план. Ночью с четверга на пятницу единую позицию не получалось выработать до трех часов утра. И в этом нет ничего странного – с учетом того, что стоит на кону и перед какими важными людьми приходится отчитываться. Но именно с учетом этого надо иметь аварийный сценарий.

Ситуация непростая, но Формула 1 справляется

Тем не менее, в целом Браун считает достойными действия руководства Ф1 по минимизации последствий кризиса. В частности, недавно компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами на чемпионат мира, выделила организаторам почти полтора милллиарда долларов – и часть этой суммы может пойти на поддержку команд-участниц.

«Мы получаем платежи, – продолжает Браун. – Некоторые команды получили финансовую помощь – не скажу вам точный список таких команд, но в целом ситуация выглядит позитивно. Но лучший способ вернуть нас на прочный финансовый фундамент – это, конечно, дать старт сезону. И насколько я понимаю, Формула 1 сейчас делает для этого все возможное.

Очень хорошое впечатление производят действия Жана Тодта. Федерация принимает грамотные решения, дает хорошие рекомендации – и Жан, в частности, активно продвигает идею существенного снижения потолка расходов.

В целом же, пока мы не убегаем от проблемы, а работаем над ней, даже нынешние непростые времена дают возможности для развития. Худшим решением было бы спрятать голову в песок и ждать, пока все само собой рассосется. Это было бы опасно – но мы избежали этой ошибки».