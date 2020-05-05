Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Отложен
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Интервью

Сезон-2020 по версии Зака Брауна: 15 гонок на 10 трассах

Поделились
Комментарии
Сезон-2020 по версии Зака Брауна: 15 гонок на 10 трассах
5 мая 2020 г., 07:45

На примере ситуации вокруг Гран При Австралии руководитель команды McLaren ставит свой коллектив в пример всей Формуле 1

В конце апреля руководитель Ф1 Чейз Кэри объявил о планах начать сезон с Гран При Австрии и провести до конца года от 15-ти до 18-ти гонок на 15-ти трассах. Руководитель команды McLaren Зак Браун сомневается, что такой вариант осуществим. Об этом менеджер рассказал журналистам Motorsport.com в рамках интервью из серии #thinkingforward, где влиятельные люди из мира гонок делятся своими взглядами на нынешнюю непростую ситуацию.

«Я настроен не так оптимистично, как руководство Ф1. Я бы поставил на вариант с 14-15-ю гонками на 10-ти трассах. И это будет вполне достойный чемпионат. Ведь раньше на протяжении многих лет сезон состоял из 16-ти гонок.

Думаю, мы проведем две гонки в Австрии, а потом две в Сильверстоуне – а если возникнут сложности с переездами, с логистикой, возможно проведение двух этапов подряд и на других трассах.

Сейчас этого нет в планах – но на мой взгляд, ситуация, когда придется корректировать планы, вполне возможна. Сейчас много говорят о том, что возможна вторая волна коронавируса. А у нас в планах гонки в Азии, в Америке. И когда речь заходит о заокеанских перелетах, риск столкнуться с какими-то проблемами заметно увеличивается».

Браун рассчитывает, что географическое положение австрийской трассы «Ред Булл Ринг» (удаленность от больших городов, невысокая плотность населения – а также наличие рядом военного аэродрома, который может принять чартерные рейсы) позволит Формуле 1 сдвинуть дело с мертвой точки и не откладывать начало сезона еще дальше.

Читайте также:

«Первые четыре этапа пройдут в условиях тщательного соблюдения весьма строгих мер безопасности. И когда мы преодолеем эту первую фазу, обретем уверенность – и двигаться дальше будет проще. В настоящий момент я считаю, что у руководства Ф1 есть неплохой план».

В Австралии у McLaren был сценарий – а Ф1 импровизировала

Два месяца назад, в дни накануне так и не состоявшегося Гран При Австралии, McLaren пришлось сложнее, чем многим другим коллективам – напомним, цепочка событий, которые привели к отмене гонки, началась с обнаружения коронавируса у одного из сотрудников британской команды.

По словам Брауна, та ситуация многому его научила – а также лишний раз подтвердила, что ключевыми в кризис являются хорошо подобранная команда, прозрачный механизм принятия решений и эффективная коммуникация внутри и вне коллектива. Тем не менее, четверг и пятница на трассе в Мельбурне прошли весьма хаотично – и выявили отсутствие у Формулы 1 готовых сценариев действий в экстренной ситуации.

Сотрудники McLaren в паддоке Гран При Австралии

Сотрудники McLaren в паддоке Гран При Австралии

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

«Людям непросто – и они ищут того, кто управлял бы ими. Наша команда проявила себя хорошо: мы предвидели такое развитие событий – и когда приняли решение сняться с гонки, действовали в соответствии с заранее выработанным алгоритмом. Не было панических обсуждений в стиле «что же нам теперь делать?»

А вот у организаторов гонки и руководства Ф1 явно не было плана – они как раз оказались в ситуации «McLaren снялся – что же нам теперь делать?» И наверняка всем не мешало бы изначально иметь готовый план. Ночью с четверга на пятницу единую позицию не получалось выработать до трех часов утра. И в этом нет ничего странного – с учетом того, что стоит на кону и перед какими важными людьми приходится отчитываться. Но именно с учетом этого надо иметь аварийный сценарий.

Ситуация непростая, но Формула 1 справляется

Тем не менее, в целом Браун считает достойными действия руководства Ф1 по минимизации последствий кризиса. В частности, недавно компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами на чемпионат мира, выделила организаторам почти полтора милллиарда долларов – и часть этой суммы может пойти на поддержку команд-участниц.

«Мы получаем платежи, – продолжает Браун. – Некоторые команды получили финансовую помощь – не скажу вам точный список таких команд, но в целом ситуация выглядит позитивно. Но лучший способ вернуть нас на прочный финансовый фундамент – это, конечно, дать старт сезону. И насколько я понимаю, Формула 1 сейчас делает для этого все возможное.

Очень хорошое впечатление производят действия Жана Тодта. Федерация принимает грамотные решения, дает хорошие рекомендации – и Жан, в частности, активно продвигает идею существенного снижения потолка расходов.

В целом же, пока мы не убегаем от проблемы, а работаем над ней, даже нынешние непростые времена дают возможности для развития. Худшим решением было бы спрятать голову в песок и ждать, пока все само собой рассосется. Это было бы опасно – но мы избежали этой ошибки».

Читайте также:

Следующая новость
«Годы в роли слуги». Как Алонсо уничтожал Массу

Предыдущая новость

«Годы в роли слуги». Как Алонсо уничтожал Массу
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Годы в роли слуги». Как Алонсо уничтожал Массу

2
Формула 1

Экклстоун назвал свое лучшее решение в Формуле 1. Ни за что не догадаетесь, что это

3
Формула 1

Ferrari предложила Феттелю приоритет над Леклером. Себастьян отказался

4
Формула 1

«Я велел им поменяться машинами». Бриаторе рассказал, как Шумахер уничтожал напарников

5
Формула 1

X-крылья в Формуле 1: что это и почему их запретили в девяностых

Последние видео

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере 05:01
Формула 1

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео 01:46
Формула 1

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео

Самое важное:

Сезон-2020 по версии Зака Брауна: 15 гонок на 10 трассах
F1

Сезон-2020 по версии Зака Брауна: 15 гонок на 10 трассах

«Годы в роли слуги». Как Алонсо уничтожал Массу
F1

«Годы в роли слуги». Как Алонсо уничтожал Массу

Экклстоун назвал свое лучшее решение в Формуле 1. Ни за что не догадаетесь, что это
F1

Экклстоун назвал свое лучшее решение в Формуле 1. Ни за что не догадаетесь, что это

X-крылья в Формуле 1: что это и почему их запретили в девяностых
F1

X-крылья в Формуле 1: что это и почему их запретили в девяностых

Экклстоун рассказал о восхищении Гитлером и Путиным
F1

Экклстоун рассказал о восхищении Гитлером и Путиным

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.