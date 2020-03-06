Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Презентация AlphaTauri / Новость

Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост

Поделились
Комментарии
Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост
Автор:
6 мар. 2020 г., 17:01

По словам босса AlphaTauri, его пилотам не нужно ничего менять в собственном походе к гонкам

В составе команды из Фаэнцы выступают два пилота, которые в свое время получили шанс перейти в Red Bull, но не смогли в ней закрепиться. Оба были отправлены обратно в Toro Rosso, и в сезоне-2020 продолжат выступать в составе ее преемницы AlphaTauri.

Ряд экспертов сходится во мнении, что предстоящая кампания будет для каждого из них определяющей в карьере: если им не удастся доказать, что они заслуживают однажды вернуться в состав основной команды Red Bull, то потеряют место в Ф1. Босс AlphaTauri Франц Тост считает подобные рассуждения бессмысленными.

«Для гонщиков Формулы 1 каждый год является решающим, для каждого из них, – сказал австриец в интервью Motorsport.com. – Пилот Формулы 1 должен всегда демонстрировать лучшее, на что он способен, постоянно быть в наилучшей форме. И выкладываться на сто процентов.

Ни один из них не может сказать: “Ох, в этом году я могу чуть расслабиться, потому что у меня есть долгосрочный контракт”. Нет, в Формуле 1 ты должен пребывать в состоянии полной боевой готовности каждую минуту, что находишься за рулем. Это правило для всех пилотов без исключения.

Гонщик должен всегда стараться отдаваться на сто процентов, быть максимально мотивированным. Это единственный способ выжить в Ф1 – и наши пилоты и так это знают. Так же как вообще все 20 пилотов, которые выступают в чемпионате. Поэтому я не вижу смысла в подобных разговорах.

Я просто надеюсь, что мы в этом году предоставим им хорошую машину, а потом они покажут свой талант, покажут, что уже являются опытными и мудрыми пилотами. Я убежден, что они в состоянии принести команде хорошие результаты».

Читайте также:

Ранее Тост говорил, что считает нынешнюю пару пилотов AlphaTauri лучше за все время, что он находится у руля команды из Фаэнцы.

Слайдер
Список

Артисты на презентации команды AlphaTauri

Артисты на презентации команды AlphaTauri
1/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард и Пьер Гасли

Даниил Квят, ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард и Пьер Гасли
2/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард и Пьер Гасли

Даниил Квят, ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард и Пьер Гасли
3/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард и Пьер Гасли

Даниил Квят, ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард и Пьер Гасли
4/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Автомобиль AlphaTauri под покрывалом

Автомобиль AlphaTauri под покрывалом
5/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Дэвид Култхард

Дэвид Култхард
6/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Модели на сцене перед презентацией гоночного автомобиля

Модели на сцене перед презентацией гоночного автомобиля
7/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды Франц Тост, Пьер Гасли и ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард

Даниил Квят, руководитель команды Франц Тост, Пьер Гасли и ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард
8/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды Франц Тост, Пьер Гасли и ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард

Даниил Квят, руководитель команды Франц Тост, Пьер Гасли и ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард
9/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли
10/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли
11/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Модели на сцене перед презентацией гоночного автомобиля

Модели на сцене перед презентацией гоночного автомобиля
12/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri AT01

Scuderia AlphaTauri AT01
13/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri AT01

Scuderia AlphaTauri AT01
14/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли
15/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли
16/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост, Пьер Гасли и автомобиль Scuderia AlphaTauri AT01

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост, Пьер Гасли и автомобиль Scuderia AlphaTauri AT01
17/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост, Пьер Гасли и автомобиль Scuderia AlphaTauri AT01

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост, Пьер Гасли и автомобиль Scuderia AlphaTauri AT01
18/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды Франц Тост, Пьер Гасли и ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард

Даниил Квят, руководитель команды Франц Тост, Пьер Гасли и ведущий презентации AlphaTauri Дэвид Култхард
19/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri AT01

Scuderia AlphaTauri AT01
20/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли

Даниил Квят, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост и Пьер Гасли
21/22

Фотограф: Red Bull Content Pool

AlphaTauri AT01

AlphaTauri AT01
22/22

Фотограф: AlphaTauri

Следующая новость
Райкконен: «Если мы боимся коронавируса, лучше оставаться дома»

Предыдущая новость

Райкконен: «Если мы боимся коронавируса, лучше оставаться дома»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация AlphaTauri
Сессия Презентация
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
6 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
21:00
12:00
Вторая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
01:00
16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
23:00
14:00
Квалификация
сб 14 мар.
сб 14 мар.
02:00
17:00
Гонка
вс 15 мар.
вс 15 мар.
01:10
16:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост

2
Формула 1

Имела ли FIA право засекречивать причины сделки с Ferrari? Версия Адама Купера

3
Формула 1

Алексей Попов предложил разделить гонки Формулы 1 надвое ради «поколения тик-тока»

4
Формула 1

В России было запрещено смотреть гонки Формулы 1 без Попова. В 2020 году запрет исчезнет

5
Формула 1

В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1

Последние видео

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео 01:31
Формула 1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху 00:45
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено 01:52
Формула 1

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

Самое важное:

Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост
F1

Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост

Райкконен: «Если мы боимся коронавируса, лучше оставаться дома»
F1

Райкконен: «Если мы боимся коронавируса, лучше оставаться дома»

Алексей Попов предложил разделить гонки Формулы 1 надвое ради «поколения тик-тока»
F1

Алексей Попов предложил разделить гонки Формулы 1 надвое ради «поколения тик-тока»

Квят: Пилоты Формулы 1 будут скучать по этим машинам
F1

Квят: Пилоты Формулы 1 будут скучать по этим машинам

Уйдут ли все трансляции Формулы 1 в интернет? Отвечает директор чемпионата
F1

Уйдут ли все трансляции Формулы 1 в интернет? Отвечает директор чемпионата

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар. - 15 мар.
Билеты
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.