Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост

В составе команды из Фаэнцы выступают два пилота, которые в свое время получили шанс перейти в Red Bull, но не смогли в ней закрепиться. Оба были отправлены обратно в Toro Rosso, и в сезоне-2020 продолжат выступать в составе ее преемницы AlphaTauri.

Ряд экспертов сходится во мнении, что предстоящая кампания будет для каждого из них определяющей в карьере: если им не удастся доказать, что они заслуживают однажды вернуться в состав основной команды Red Bull, то потеряют место в Ф1. Босс AlphaTauri Франц Тост считает подобные рассуждения бессмысленными.

«Для гонщиков Формулы 1 каждый год является решающим, для каждого из них, – сказал австриец в интервью Motorsport.com. – Пилот Формулы 1 должен всегда демонстрировать лучшее, на что он способен, постоянно быть в наилучшей форме. И выкладываться на сто процентов.

Ни один из них не может сказать: “Ох, в этом году я могу чуть расслабиться, потому что у меня есть долгосрочный контракт”. Нет, в Формуле 1 ты должен пребывать в состоянии полной боевой готовности каждую минуту, что находишься за рулем. Это правило для всех пилотов без исключения.

Гонщик должен всегда стараться отдаваться на сто процентов, быть максимально мотивированным. Это единственный способ выжить в Ф1 – и наши пилоты и так это знают. Так же как вообще все 20 пилотов, которые выступают в чемпионате. Поэтому я не вижу смысла в подобных разговорах.

Я просто надеюсь, что мы в этом году предоставим им хорошую машину, а потом они покажут свой талант, покажут, что уже являются опытными и мудрыми пилотами. Я убежден, что они в состоянии принести команде хорошие результаты».

Ранее Тост говорил, что считает нынешнюю пару пилотов AlphaTauri лучше за все время, что он находится у руля команды из Фаэнцы.