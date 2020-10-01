Сезон-2019 обошелся Red Bull Racing в $300 млн

Из показанных данных следует, что расходы команды составили 237,3 миллиона фунтов – это чуть больше 300 млн долларов. При этом с будущего чемпионата максимальный размер трат составит $145 млн.

По сравнению с 2018-м финансовые результаты команды практически не изменились: тогда было израсходовано 239,6 млн фунтов. Ранее траты Red Bull каждый год росли: в 2017-м траты составили 226,7 млн, в 2016-м – 193,0 млн.

Стабилизация стала следствием смены поставщика моторов. Вместо клиентского контракта с Renault команда заключила партнерское соглашение с Honda, что позволило перераспределить финансовые ресурсы и даже добиться небольшого снижения расходов.

Однако с будущего сезона «Быкам» предстоит серьезно сокращать свой бюджет – подобно Mercedes и Ferrari коллектив не укладывается в новые ограничения.

Доходы команды в 2019 году составили £245,4 млн, что практически точно соответствует аналогичной величине 2018-го (£245,1 млн). Задекларированная прибыль составила 618 тысяч фунтов против 923 тысяч годом ранее.

Особенность деятельности Red Bull с финансовой точки зрения состоит в том, что команда тесно сотрудничает с родственной компанией Red Bull Technology (RBT), которая активно участвует в создании и производстве автомобиля.

Однако руководитель RBR Кристиан Хорнер всегда последовательно отстаивал точку зрения, что бюджет команды отражает реальную стоимость ее выступлений в Формуле 1, тогда как отношения с Red Bull Technology выстраиваются в точности так же, как и с остальными поставщиками.

При этом сама RBT одновременно сотрудничает с AlphaTauri и имеет ряд проектов вне Ф1 – самым известным является сотрудничество с Aston Martin в рамках проекта Valkyrie.

Red Bull Technology также опубликовала итоги своей деятельности: ее доходы выросли с £314,0 млн в 2018-м до £337,6 млн в 2019-м, а вот прибыль снизилась – с £10,1 млн в 2018-м до £8,0 млн в 2019-м.

Одновременно немного сократилось финансирование RBT со стороны компании Red Bull – с £68,7 млн до £63,0 млн. Штат Red Bull Technology при этом за четыре последних года вырос с 758 до 866 человек.

В Red Bull Racing подчеркнули, что в 2020 году расходы команды Ф1 ощутимо сократятся из-за всевозможных ограничений, вызванных вирусной пандемией.