Уволенный из Red Bull гонщик вернулся в команду в качестве тест-пилота

Бывший участник молодежной программы Red Bull Сержиу Сетте Камара вернулся в одноименную команду. В 2020 году бразилец станет резервным и тест-пилотом сразу в двух коллективах: Red Bull и AlphaTauri. Сетте Камара разделит эти обязанности с гонщиком Формулы Е Себастьеном Буэми.

Сетте Камара пополнил программу Red Bull в 2016 году, после чего был отчислен за неудовлетворительные результаты. Прошлый сезон Сержиу провел в качестве пилота по развитию McLaren. Когда бразильская компания Petrobras, финансировавшая McLaren, расторгла контракт с командой, Сетте Камара потерял работу в британском коллективе. Одновременно спортсмен остался без места в Формуле 2.

Последние три года бразилец выступал в Ф2, его лучшим результатом стало четвертое место в сезоне-2019. Гоночная программа Сетте Камара на 2020 год пока не объявлена. Формулу 2 он покинул, набрав необходимые для получения суперлицензии 40 очков.