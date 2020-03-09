Уволенный из Red Bull гонщик вернулся в команду в качестве тест-пилота
Red Bull вернула еще одного пилота в свою программу. Резервистом команды в 2020 году станет бразилец Сержиу Сетте Камара
Бывший участник молодежной программы Red Bull Сержиу Сетте Камара вернулся в одноименную команду. В 2020 году бразилец станет резервным и тест-пилотом сразу в двух коллективах: Red Bull и AlphaTauri. Сетте Камара разделит эти обязанности с гонщиком Формулы Е Себастьеном Буэми.
Сетте Камара пополнил программу Red Bull в 2016 году, после чего был отчислен за неудовлетворительные результаты. Прошлый сезон Сержиу провел в качестве пилота по развитию McLaren. Когда бразильская компания Petrobras, финансировавшая McLaren, расторгла контракт с командой, Сетте Камара потерял работу в британском коллективе. Одновременно спортсмен остался без места в Формуле 2.
Последние три года бразилец выступал в Ф2, его лучшим результатом стало четвертое место в сезоне-2019. Гоночная программа Сетте Камара на 2020 год пока не объявлена. Формулу 2 он покинул, набрав необходимые для получения суперлицензии 40 очков.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Сержиу Сетте Камара
|Команды
|Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Валентин Хорунжий
Уволенный из Red Bull гонщик вернулся в команду в качестве тест-пилота
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