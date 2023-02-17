Сериал от Netflix позволил узнать, почему Haas не взяла Риккардо
Гюнтер Штайнер назвал сумму, которую австралийский пилот попросил за переход – после этого все вопросы отпали сами собой
В McLaren решили досрочно разорвать контракт с Даниэлем Риккардо, когда стало понятно, что тому не удается найти общий язык с машинами Ф1 нового поколения. Команду не остановила даже необходимость выплатить пилоту щедрые отступные – по слухам, около $15 миллионов.
Так как произошло все это еще в конце лета, многие ожидали, что Даниэль будет востребован на рынке пилотов и найдет на сезон-2023 место в другой команде. Одним из главных вариантов называли переход в Haas, где как раз искали опытного гонщика на замену Мику Шумахеру.
Однако уже в начале октября Риккардо фактически подтвердил, что не будет выступать в новом сезоне – позже он договорился с Red Bull о роли резервного пилота, тогда как за Haas поедет Нико Хюлькенберг.
Такой сюжет кажется довольно странным, так как немец провел три года почти без гонок, да и достижений у него куда меньше, чем у Риккардо.
Главу Haas Гюнтера Штайнера спрашивали, почему не удалось договориться с Даниэлем, но тот явно был не в восторге от этой темы. «Не знаю, спросите у него», – бросил тогда тиролец.
В паддоке курсировали слухи, будто в соглашении Риккардо с McLaren есть пункт, по которому тот теряет право на отступные – или, как минимум, получит намного меньше – если найдет место в другой команде на сезон-2023.
Но главную причину удалось узнать из нового сезона документальной ленты Drive to Survive от компании Netflix. Как удалось узнать Grandpx, в новом сезоне, который сейчас готовится к выходу, есть фрагмент разговора Штайнера с Кевином Магнуссеном.
«А почему не Риккардо?», – спрашивает пилот.
«Мы просто не можем себе это позволить, Кевин, – отвечает Гюнтер. – Он хочет десять ***ных миллионов. И этот как минимум».
Сам Магнуссен зарабатывает в американской команде по $5 миллионов за год.
Как изменилась за год машина Alpine: A523 vs. A522
«Начал всерьез волноваться». Окон проболел зимой полтора месяца
Самое важное:
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.