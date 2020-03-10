«Середняки смогут бросить вызов лидерам». Квят дал прогноз на сезон Формулы 1
Российский гонщик считает, что в 2020 году баланс сил в чемпионате может измениться. Стабильность регламента сыграет на руку догоняющим, заявил Квят
В последние годы в Формуле 1 все команды разделились на две группы: за победы боролись только Mercedes, Red Bull и Ferrari, а все остальные вели сражение лишь за четвертое место. Однако в 2020 году ситуация изменится, считает пилот AlphaTauri Даниил Квят.
«Поскольку регламент не изменился, в 2020 году у середняков будет больше возможностей бросить вызов лидерам, – заявил российский гонщик Формулы 1. – Нас ждет напряженная борьба в средней группе.
В постройке автомобиля мы определенно добились прогресса по сравнению с прошлым годом. Но только в гонке мы сможем сравнить нашу скорость с соперниками. И все же я чувствую потенциал нашей машины. Остается его раскрыть».
Чего ждать на старте чемпионата
Квят также поделился мнением о двух первых этапах чемпионата: «Немного странно начинать сезон с неровной городской трассы после идеально ровного покрытия на тестах в Барселоне. Эти неровности представляют дополнительную сложность при настройках машины. Не стоит также забывать, что в пятницу трасса будет еще и весьма грязной.
Для городской трассы автодром в Австралии весьма быстр. За это я ее и люблю. Здесь здорово проходить повороты, наезжая на поребрики.
В Бахрейне нас ждет уже [более] классический автодром, именно там будет окончательно ясен расклад сил. К тому же, там будет гораздо жарче: это первое такое испытание для шин в 2020 году. Еще в Бахрейне ветрено: на трассу попадает песок, особенно его много в пятницу. В прошлом мне не удавалось добиться там высоких результатов. Но мне нравится этот автодром, там есть интересные участки. В Бахрейне можно обгонять, так что надеюсь получить удовольствие от гонки».
Читайте также:
Предыдущая новость
Акции Формулы 1 упали сильнее, чем курс рубля
Следующая новость
Самая дорогая компания во вселенной стала спонсором Формулы 1
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Середняки смогут бросить вызов лидерам». Квят дал прогноз на сезон Формулы 1
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
21:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 13 мар.
пт 13 мар.
|
01:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 14 мар.
сб 14 мар.
|
02:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 15 мар.
вс 15 мар.
|
01:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты