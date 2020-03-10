«Середняки смогут бросить вызов лидерам». Квят дал прогноз на сезон Формулы 1

В последние годы в Формуле 1 все команды разделились на две группы: за победы боролись только Mercedes, Red Bull и Ferrari, а все остальные вели сражение лишь за четвертое место. Однако в 2020 году ситуация изменится, считает пилот AlphaTauri Даниил Квят.

«Поскольку регламент не изменился, в 2020 году у середняков будет больше возможностей бросить вызов лидерам, – заявил российский гонщик Формулы 1. – Нас ждет напряженная борьба в средней группе.

В постройке автомобиля мы определенно добились прогресса по сравнению с прошлым годом. Но только в гонке мы сможем сравнить нашу скорость с соперниками. И все же я чувствую потенциал нашей машины. Остается его раскрыть».

Чего ждать на старте чемпионата

Квят также поделился мнением о двух первых этапах чемпионата: «Немного странно начинать сезон с неровной городской трассы после идеально ровного покрытия на тестах в Барселоне. Эти неровности представляют дополнительную сложность при настройках машины. Не стоит также забывать, что в пятницу трасса будет еще и весьма грязной.

Для городской трассы автодром в Австралии весьма быстр. За это я ее и люблю. Здесь здорово проходить повороты, наезжая на поребрики.

В Бахрейне нас ждет уже [более] классический автодром, именно там будет окончательно ясен расклад сил. К тому же, там будет гораздо жарче: это первое такое испытание для шин в 2020 году. Еще в Бахрейне ветрено: на трассу попадает песок, особенно его много в пятницу. В прошлом мне не удавалось добиться там высоких результатов. Но мне нравится этот автодром, там есть интересные участки. В Бахрейне можно обгонять, так что надеюсь получить удовольствие от гонки».