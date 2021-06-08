Середнячок и не умеет обгонять. Эксперт разнес Боттаса после Баку

Валттери Боттас не набрал очков на Гран При Азербайджана, став 12-м. При этом, его партнер по Mercedes Льюис Хэмилтон боролся за победу в гонке до ошибки на предпоследнем круге. В квалификации Боттас был лишь 10-м, в то время как Хэмилтон стал вторым.

Бывший пилот Формулы 1 Джолион Палмер выступил с резкой критикой финского пилота. В частности, британец упрекнул Боттаса в неумении обгонять.

«Он застрял позади Ландо Норриса при том, что у них были одинаковые моторы и стратегии, – сказал Палмер в подкасте Chequered Flag. – И у Боттаса была та же машина, на которой Хэмилтон ехал намного быстрее, чем McLaren.

Каждый раз Боттас очень слабо выглядит в борьбе колесо в колесо. Поставьте его в середину пелотона, когда вокруг будут другие машины, и он не продвинется вперед. В лучшем случае сохранит позицию, но, скорее всего, откатится назад.

Вы вообще можете вспомнить хороший обгон в его исполнении? Трудно вообще какие-то обгоны вспомнить. Оказавшись в середине пелотона, он там и останется. Ну, или откатится назад. В итоге, [в Баку] он обогнал Шумахера, Мазепина, вылетевшего Хэмилтона и Латифи, у которого был штраф стоп-энд-гоу

Боттас просто весь этап провел как середнячок. Хэмилтон на его фоне был просто волшебником».