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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Середнячок и не умеет обгонять. Эксперт разнес Боттаса после Баку

Автор:
, редактор

12-е место Валттери взбесило Джолиона Палмера

Середнячок и не умеет обгонять. Эксперт разнес Боттаса после Баку

Валттери Боттас не набрал очков на Гран При Азербайджана, став 12-м. При этом, его партнер по Mercedes Льюис Хэмилтон боролся за победу в гонке до ошибки на предпоследнем круге. В квалификации Боттас был лишь 10-м, в то время как Хэмилтон стал вторым.

Бывший пилот Формулы 1 Джолион Палмер выступил с резкой критикой финского пилота. В частности, британец упрекнул Боттаса в неумении обгонять. 

«Он застрял позади Ландо Норриса при том, что у них были одинаковые моторы и стратегии, – сказал Палмер в подкасте Chequered Flag. – И у Боттаса была та же машина, на которой Хэмилтон ехал намного быстрее, чем McLaren.

Каждый раз Боттас очень слабо выглядит в борьбе колесо в колесо. Поставьте его в середину пелотона, когда вокруг будут другие машины, и он не продвинется вперед. В лучшем случае сохранит позицию, но, скорее всего, откатится назад.

Вы вообще можете вспомнить хороший обгон в его исполнении? Трудно вообще какие-то обгоны вспомнить. Оказавшись в середине пелотона, он там и останется. Ну, или откатится назад. В итоге, [в Баку] он обогнал Шумахера, Мазепина, вылетевшего Хэмилтона и Латифи, у которого был штраф стоп-энд-гоу

Боттас просто весь этап провел как середнячок. Хэмилтон на его фоне был просто волшебником».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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