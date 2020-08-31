Чего ждали: борьбы и прорывов

Команда Даниила Квята традиционно сильно выступает в Спа, да и сам Даниил тут нередко выдавал сильные перфомансы. Обычно россиянин был чуть хуже в квалификации, но потом прибавлял в гонке. Учитывая, что в этом сезоне Квят во всех гонках действует по той же схеме, то уже выхода в Q2 хватало для надежды на очки.

Что касается машины, то AlphaTauri имеет сильную максимальную скорость, что в Бельгии очень важно. Понятно, что болид у команды Франца Тоста все-таки послабее других середняков, но шансы были.

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Как все начиналось: с большим оптимизмом

В пятничных тренировках Квят обосновался недалеко от первой десятки и был примерно на равных со своим партнером Пьером Гасли. Итоги дня намекали на то, что россиянин должен бороться за выход в последний сегмент квалификации.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Утром субботы все подтвердилось: в третьей тренировке Даниил показал 12-е время, в 35 тысячных от Гасли. Квалификация надежды оправдала, и даже превзошла. Впервые за долгое время Квят не испытывал никаких проблем с выходом из Q1, да и в Q2 не затерялся.

Не слишком высокая скорость Racing Point и McLaren давали AlphaTauri шансы, и Квят сделал все, чтобы их использовать. По итогам сегмента, Даниилу не хватило восьми тысячных секунды для выхода в Q3! Но если это слегка расстроило, то порадовало другое: впервые в сезоне россиянин квалифицировался выше Гасли. Не удивительно, что итогами субботы он был доволен.

Как прошла гонка: напряженно, но скучно

Перед гонкой Квят представил шлем на Гран При России, вдохновленный творчеством Каземира Малевича. Художник больше известен черным цветом, а вот гонка у Даниила получилась серой.

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Из-за предстартовой поломки Карлоса Сайнса, Квят начинал гонку уже в очках. Но, к сожалению, продержался в них недолго. На самом старте Даниила прошли Шарль Леклер и Гасли. Позиция у Ferrari была отыграна быстро, а вот дальше прогресс застопорился.

В очковую зону Квят вернулся после первой трети гонки, когда на поздний пит-стоп поехал Серхио Перес. А остановка Гасли подняла Даниила даже на девятое место. Вот только обгонов на трассе у россиянина не получалось.

Ландо Норрис, McLaren MCL35, Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Какое-то время Квята угрожающе преследовал Ландо Норриса, но до серьезных атак дело не дошло. То же самое происходило и сзади: Кими Райкконен преследовал Даниила, но не пытался обойти.

В итоге, в очках Квят продержался до 35 круга, но потом сзади накатили те самые Перес и Гасли. Свежие шины гарантировали им куда более высокий темп, и борьбы даже не получалось: Пьер и Серхио спокойно объехали российского пилота.

Никаких шансов угнаться за ними у Квята не было: разница в темпе составляла пару секунд с круга. Никаких инцидентов впереди тоже не произошло, потому Даниил так и приехал на финиш 11-м.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что могло быть: другая тактика могла не спасти

После финиша Квят посетовал на тактику. AlphaTauri, по традиции, разделила стратегии своих пилотов, и россиянину на этот раз достался консервативный вариант. Пример Гасли показал, что рискованный выбор со стартом на жесткой резине оказался более выигрышным. Однако, что бы ни говорил Даниил, дело было не только в тактике.

Понятно, что иная стратегия дала бы Квяту шансы атаковать на втором отрезке. Однако провал на старте шинами никак не объяснишь. Как Гасли на Hard сумел сразу пройти напарника, а потом и еще несколько человек? И почему Квят не прогрел свой Medium быстрее и не мог атаковать Норриса?

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что тактика, что старт вполне могли отыграть для Даниила одну позицию и завести его в очки. Но свои шансы он использовал не так здорово, как Гасли. Фактически, кроме пропускавшего вообще всех Леклера Квят так никого за гонку и не обогнал. А потому его позиция оказалась закономерной.

Тактика Квята не отличалась большинства, а внести разницу собственными действиями он не сумел.

Чего ждать дальше: уверенной борьбы за топ-10

Как показала вчерашняя гонка, темп на скоростных трассах у AlphaTauri очень даже есть. Возможно, Ferrari и Racing Point в Италии будут иметь меньше проблем с резиной, что осложнит жизнь Квяту и Гасли. Но шансы на топ-10 у них все равно будет.

Вопрос в том, как на этот раз будет с тактикой и реализацией возможностей. Монца для Квята не менее удобна, чем Спа, а потому мы ждем его в районе очковой зоны. Дальше все будет зависеть от тонкостей и долей секунды. Вчера их не хватило. Будем надеяться, что в следующий раз хватит.