Сэр Хэмилтон вернулся в паддок Гран При на стиле. Фото

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Из-за нового расписания уик-эндов общение гонщиков с прессой теперь проходит в пятницу с утра. Так что именно в этот день многочисленные фотографы смогли запечатлеть возвращение Льюиса Хэмилтона в паддок, который он без лишних слов покинул после поражения от Макса Ферстаппена в конце прошлого года в Абу-Даби.

Технически, британец, разумеется, принимал участие в тестах, но все же Гран При – это совсем другое дело. Вот какой образ Льюис выбрал для начала своего 16-го сезона в Ф1.

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: Марк Саттон / Motorsport Images