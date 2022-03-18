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Сэр Хэмилтон вернулся в паддок Гран При на стиле. Фото

Семикратный чемпион мира передумал завершать карьеру – и продолжил традицию выбора невероятных гардеробов

Сэр Хэмилтон вернулся в паддок Гран При на стиле. Фото
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Из-за нового расписания уик-эндов общение гонщиков с прессой теперь проходит в пятницу с утра. Так что именно в этот день многочисленные фотографы смогли запечатлеть возвращение Льюиса Хэмилтона в паддок, который он без лишних слов покинул после поражения от Макса Ферстаппена в конце прошлого года в Абу-Даби. 

Технически, британец, разумеется, принимал участие в тестах, но все же Гран При – это совсем другое дело. Вот какой образ Льюис выбрал для начала своего 16-го сезона в Ф1.

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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